Vozač Formule 1 Valtteri Bottas prikupio je 150.000 dolara za dobrotvornu organizaciju za zdravlje muškaraca Movember nakon što je rasprodan kalendar 'Bottass 2024' s fotografijama njegove gole stražnjice.

Prvotna naklada od 10.000 primjeraka, od kojih je pet eura (5,46 USD) od svakog išlo za istraživanje raka prostate, brzo je rasprodana.

"Puno vam hvala na podršci u studenom. Uz donacije i kalendare zajedno smo prikupili značajan iznos za @Movember", objavio je Bottas putem društvenih mreža u četvrtak. "Konačne brojke bit će izračunate sljedećih dana, ali govorimo o oko 150 tisuća dolara prikupljenih sredstava!"

Vozač Alfa Romea dobio je ideju za kalendar nakon što ga je njegova partnerica i australska biciklistica Tiffany Cromwell slikala kako leži gol u potoku u Aspenu.

Ta je snimka postala hit na Instagramu i prodana je u dobrotvorne svrhe.

"Ljudi su me pitali 'Zašto si to napravio? Zašto želiš pokazati stražnjicu?'," rekao je Bottas za speedcafe.com na Velikoj nagradi Las Vegasa ovog mjeseca. "Ali kad sam objasnio dobrotvorni aspekt, ljudi su to shvatili. Bilo nam je jako zabavno snimajući te fotografije."

Bottas je rekao da je njegova majka bila na početku suzdržana.

"Ona baš i ne razumije engleski tako dobro, a vidjela je neke video snimke koje sam objavio. Bila je prilično zbunjena i zaštitnički nastrojena, pitajući me 'Jesi li siguran da je to put kojim želiš ići?'. Pa sam joj objasnio dobrotvornu stranu svega, i sada je dobro", dodao je.

