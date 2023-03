Zvijezda Chelseaja Trevoh Chalobah pokazala je nevjerojatnu fizičku transformaciju do koje je došla napornim i žestokim šestomjesečnim režimom. Radeći s trenerom za fizičku kondiciju Jamesom Ralphom, branič je razvio svoje tijelo do granica nevjerojatnosti... Sad izgleda kao mladi apolon, a žene vrište na njegovo tijelo, kakve trbušnjake ima, prenosi The Sun.

James je postavio objavu na svoj Instagram pokazujući napredak koji je Chalobah napravio u posljednjih šest mjeseci, u kojoj hvali igračevu posvećenost treninzima, što suhim a što aktivnim i fizičkim - s utezima.

Napisao je James Ralph:

"Kada hipertrofija i tjelesna kompozicija nisu ni bili cilj. Znam da će ova slika izazvati pozornost sviju i s pravom- napredak koji se može vidjeti je fenomenalan za 'normalnu' osobu u šest mjeseci, a kamoli za elitnog sportaša. I to u sezoni u kojojradi puno kardio vježbi i kada hipertrofija nije ni bila zamisao, plan. Razlog zbog kojeg bih želio da ovaj post postane popularan i viralan jest da istaknem stvari koje ne možete jednostavno vidjeti na slici. Trevohov stav je bio nevjerojatan - on (mislim da mu ne bi smetalo da to kažem) u prošlosti nije bio toliko dosljedan svojim treninzima, planovima niti izvedbama. Čim je preokrenuo moment u glavi - mogao se posvetiti dugoročnom planu, njegovi rezultati su skočili u nebo na svim frontama – snage, moći i brzine. Uvijek je zadovoljstvo raditi s njim, Trevoh je prošao kroz toliko toga da bi došao tu gdje je sada. Višestruke posudbe, igrao na različitim pozicijama i često ubačen i briljirao nakon razdoblja nesudjelovanja. Dosljednost se, eto, očito isplati", stoji u objavi Jamesa Ralpha.

Inače, zvjezdani stoperski 23-godišnjak će se nadati da mu poboljšana kondicija može pomoći da zaradi redovno mjesto u momčadi Chelseaja Grahama Pottera.

Ove sezone Chabolah je odigrao 41 posto raspoloživih minuta u Premier ligi, jer je u momčadi iza Wesleyja Fofane, Thiaga Silve i Kalidoua Koulibalyja. Iliti, oni su ispred njih. Kako bilo, fanovi i korisnici Twittera oduševljeni su i zapanjeni rezultatima koje je Trevoh Chalobah pokazao u fizičkom smislu.