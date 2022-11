Legendarni švedski napadač i ikona aktualnog talijanskog prvaka Milana 41-godišnji Zlatan Ibrahimović pokazao je na instagramu unutrašnjost svoje luksuzne kuće u Milanu.

Ibrahimović je vrlo aktivan na Instagramu, a na toj društvenoj mreži najčešće objavljuje videozapise na kojima trenira i radi na svojem tijelu.

Sada je ponovno objavio snimku vježbanja, ali ovaj put je trenirao u svom domu pa su fanovi mogli vidjeti kako izgleda prostor u kojemu živi.

Zlatan tamoi živi sa suprugom Helen i sinovima Maximilanom i Vincentom, a kuća je uređena u retro stilu s toplim bojama i bogatim detaljima.

"Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca. Pri našem prvom susretu blokirao je svojim Ferrarijem prolaz mom Mercedesu, a ja sam samo vidjela njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidjelo", opisala je u jednom intervjuu Helen kako je počela njena ljubav sa Zlatanom.