VELIKA GALERIJA / Ikona je nekad izgledala potpuno drugačije: Pogledajte kronološku retrospektivu slavnog nogometaša, nećete ga prepoznati

Turski list Hürriyet u ponedjeljak je objavio pomalo senzacionalnu vijest. Nekad najbolji nogometaš svijeta, danas jedan od najboljih trenera svijeta, veliki Zinedine Zidane, posjetio je Istanbul, a sad su procurili i navodni detalji. Navodi se u poznatim i čitanim turskim novinama, što prenosi gotovo svi turski mediji, da je Zidane tajno stigao u Istanbul gdje je obavio operaciju s kojom bi trebao ukloniti svoju ćelavost. Naime, Zizu se odlučio za transplaticiju kose, što mu je poklon za 50. rođendan. Kompletan dvotjedni proces je obavljen u strogoj tajnosti i učinio je sve da ta vijest ne dođe u javnost. No, ona je ipak procurila... Hürriyet navodi da je legendarni Francuz bio odsjeo u hotelu Rafles te da se u Francusku vratio nakon transplatacije kose. Zidan je na početku karijere, znat će one stariji i iskusniji poznavatelji nogometa, imao gustu crnu kosu, da bi nakon toga uslijedilo naglo opadanje zbog čega mu je glava uvijek obrijana. No, upravo ta ćelava glava postala je njegov zaštitni znak. Pogledajte galeriju Zinedine Zidanea kroz vrijeme i karijeru, kako je postepeno gubio kosu, ali i paralelno s time gradio i izgradio veliko nogometno ime o kojem generacije pričaju i još će pričati.