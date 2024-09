On je noćas dvostruko slavio: Željko Kerum zaradio na pobjedi Hajduka pa se pohvalio u svome stilu

Nogometaši Hajduka su u petak na Maksimiru svladali Dinamo rezultatom 1-0. Dalmacija slavi jer igra Gattusove momčadi malo je utješila navijače nakon kaotične situacije u klubu koja vlada od otkaza Nikoli Kaliniću.

Jedan poznati Splićanin najviše slavi, jer su mu Marko Livaja i društvo donijeli finu zaradu na kladionici.

Naime bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum pohvalio se na svojim mrežama dobitkom na kladionici. Kerum se kladio na pobjedu Hajduka ili neriješeni rezultat, a to mu je donijelo preko tisuću eura tj. oko 600 eura profita

"Ćapa sam soma eura! Ima desetak dana šefovi Hajduka su izjavili da je Dinamo bolji, a naš Zlatko Vujović je reagirao i rekao to je jedna utakmica, derbi i može svatko dobit. I to je to! Triba imat vire! Eto sad smo prvi na tablici!", napisao je na Facebook stranici u svome stilu.

