MA JEL' MOGUĆE? / Zbog Wande je proklinjao život, osramotila ga je pred očima cijeloga svijeta, sada ga se sjetila: Tek se rastala, a već vreba

Najpopularniji nogometni par na svijetu raspao se nakon osam godina. Wanda je putem društvenim mreža objavila kako se par rastaje te očito neće krenuti u još jednu misiju spašavanja popularne veze. Podsjetimo, Par je skoro prekinuo, ali je Wanda odlučila oprostiti nevjeru svojem suprugu Mauru Icardiju. Nastavili su uživati u svojim životima i svijet je brzo zaboravio na tu epizodu. No, došlo je do velikog obrata. Wanda se obratila svojim obožavateljima putem Instagrama, na kojem je napisala podužu poruku i obznanila kraj. "Trenutno mi je jako teško uopće živjeti. Hvala na mojoj izloženosti i stvarima koje nadilaze medijska nagađanja. Bolje je da to saznate od mene. Nemam što objašnjavati i neću iznositi nikakve detalje o ovom razdvajanju. Molim vas, molim vas za razumijevanje, ne samo zbog mene, nego i zbog naše djece", objavila je Wanda. Inače, Wanda je s Maurom prevarila svojeg bivšeg Maxija Lopeza, s kojim je Icardi bio jako dobar prijatelj. Praktički je preoteo Wandu reprezentativnom kolegi i prijatelju, a Maxi je ostao osramoćen pred cijelim svijetom. Zato je društvene mreže preplavila informacija da je Wanda ponovno zapratila Maxija na Instagramu, i to nedugo nakon što je okončala svoj brak s Icardijem. Također, Wanda ima djecu s Maxijem.