HOĆE TO TAKO / Zbog prekrasne stjuardese zvijezda Cityja našla se u velikim problemima: Nije mogao odoljeti, pogotovo ne njezinom adutu

Engleski reprezentativac i igrač Manchester Cityja, Phil Foden, ovog je ljeta bio na odmoru u Grčkoj. Foden je na ljetovanje stigao u društvu obitelji i dugogodišnje djevojke Rebecce Coke. Nogometaš i njegova obitelj ubrzo se našla u središtu skandala. Naime, dok su napuštali plažu, Foden i njegova djevojka žestoko su se posvađali, a sve je snimio jedan od prisutnih kupača. Britanski The Sun sada otkriva i zašto je došlo do velike svađe. Naime, Rebecca je tijekom posjeta Grčkoj na Fodenovom mobitelu pronašla svašta što joj se nije svidjelo, uključujući i 'like' koji je uputio jednoj ljepotici - Holly Burns. Ovu prekrasnu stjuardesu prati preko 120 tisuća ljudi na Instagramu, što nimalo ne čudi s obzirom na njezin izgled. Atraktivna plavuša često pokazuje svoje atribute na društvenim mrežama, a Fodenovoj djevojci nije se svidjelo što je lajkao njezinu 'pozadinu'. "Holly je zanosna djevojka, očito je da privlači interes mnogih. Bio je to samo nevini flert na internetu, ništa više, no za Rebeccu, majku dvoje djece s Fodenom, to je bilo dovoljno da se naljuti", rekao je nepoznati izvor The Sunu. Nije to prvi propust mladog Fodena. Prije koju godinu je pokušao prošuljati dvije djevojke u hotel, ali su on i kolega Mason Greenwood uhvaćeni na djelu. Iako s Rebeccom ima dvoje djece, očito mu to ne smeta da malo "zašvrlja". Prekrasna Holly očito tako utječe na mlade nogometaše.