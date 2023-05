LJEPOTICA U NEVOLJI / Zanosnoj Španjolki zbog Real Madirda ugrožen život: 'Govore mi da će me silovati, da mi je kćerka kopile'

Sportska novinarka Maria Moran prijavila je policiji prijetnje koje je dobila nakon jednog pitanja koje je izazvalo brojne reakcije, navode španjolski mediji. Novinarka Bein Sportsa i Gol TV-a našla se na meti navijača na društvenim mrežama nakon što je Realovom treneru Carlu Ancelottiju postavila pitanje o Viniciusu Junioru. "Mislite li da bi Viniciusu bio dobar jedan crveni karton kao lekcija za konstantne proteste kod sudaca"?, upitala je Moran Ancelottija. "Crveni karton? Ne, mislim da to nije potrebno. Svi žuti kartoni koje je zaradio, mislim da je to dovoljno", odgovorio je Ancelotti. Ovakvo pitanje novinarke izazvalo je lavinu reakcija na društvenim mrežama, pa su tako profili atraktivne novinarke zasuti uvredama i prijetnjama. "Ovo su samo neke prijetnje koje sam dobila. Govore mi da će me silovati, da mi je kćerka kopile, vrijeđaju me. Sve sam prijavila policiji", objasnila je Moran. Inače, njezina 18-godišnja kćerka je dijete koje je dobila s bivšim vratarom Valencije i Barcelone Jasperom Cillessenom. S njim vodi pravnu bitku budući ju Cillessen ne priznaje i financijski ne pomaže.