EVA, SPAVAŠ LI MIRNO? / Prelijepa Alize djevojka je Tonyja Parkera: Vodila je kontroverzni Australian Open, ljetovali su Hrvatskoj prošle godine; 'Bojala sam se jednog'

Trijumfom Rafaela Nadala protiv Daniila Medvjedeva jučer u Melbourneu, završen je Australian Open, koji će ostati kontroverzan po deportaciji najboljeg tenisača svijeta Novaka Đokovića, koji nije mogao braniti devetu titulu ovog prvog po redu Grand Slam turnira u godini, odnosno biti najveći favorit u lovu na svoj 21. Grand Slam naslov. Nole, naime, nije bio procijepljen, te mu je ministar imigracija Australije Alex Hawke oduzeo vizu za boravak u zemlji. Pitanje je kako bi sve završilo, da je Novak Đoković mogao igrati. Kako bilo, Alize Lim, zanosna tenisačica iz Francuske, vodila je emisiju na Australian Openu za Discovery i Eurosport. Radi se o djevojci Tonyja Parkera, nekadašnjeg NBA igrača, osvajača NBA naslova više puta, ikone San Antonio Spursa i francuske košarke. Lim je i sama još uvijek aktivna profesionalna tenisačica - nakon što je 2016. dosegla visoku ljestvicu u karijeri, 148. mjesto na svijetu. No, posljednjih godina ljepotica rođena u Parizu okrenula se televiziji dok je krenula u rastuću medijsku karijeru. “Na samom početku nisam se osjećala ugodno i skoro sam se osjećala malo posramljeno jer sam uživala radeći ih (epizode), ali nisam to htjela pokazati”, rekla je za Tennis.com, prenosi jedan od najčitanijih britanskih tabloida The Sun... "Brinula sam se da će izgledati kao da nisam ozbiljna u tenisu ili da nisam profesionalac, ako se bavim sportskim novinarstvom i pratim tenis", dodala je Alize Lim... Međutim, kako su se stvari na terenu usporavale zbog njezinih stalnih problema s ozljedama i globalne pandemije, shvatila je da treba razmišljati o životu nakon tenisa. Sreću je pronašla s Tonyjem i u sportskom novinarstvu. Inače, na njenom Instagram profilu objavljena je fotografija s ljetovanja iz Hrvatske prošlog ljeta. Vidi se to po zastavi na brodu. Prema slici, čini se kako su uživali u Lijepoj našoj... "Kako sam odrastala, shvatila sam da je u redu da uživam u drugim stvarima i da budem znatiželjna o životu izvan tenisa", rekla je. "Toliko me obogaćujuća ova iskustva, i samo sam sve više i više zahvalan i ponosan što sam imao ove prilike. Mogla sam apsorbirati različite stvari iz toliko ljudi i situacija i biti znatiželjan u učenju novih stvari. Trudim se biti dobra studentica medija. Imam svoje radove u kojima učim, stalno proučavam teme, koliko god mogu prije nego što intervjuiram ljude jer sam perfekcionist u svemu što radim. Mogu postavljati ljudima bilo koje pitanje i oni moraju odgovoriti! Priznajem, osjećam se privilegirano na taj način." Lim se nije natjecala na teniskom turniru više od godinu dana, ali je inzistirala da još uvijek nije završila s tim sportom. Rekla je: "Još uvijek volim tenis; to je još uvijek moja prva strast i osjećam da mi je u krvi. Jednostavno ne mogu pustiti jer mi nedostaje i igranje turnira." Međutim, njezin ljubavni život sada je zauzeo prvo mjesto. Prošle godine Lim je počela izlaziti s bivšom zvijezdom San Antonio Spursa Tonyjem Parkerom. Četverostruki NBA prvak objavio je svoju vezu u objavi na Instagramu na kojoj par izgleda zaljubljeno... Francuska košarkaška zvijezda (39) poznata je po svojim romansama visokog profila s holivudskim zvijezdama... Bio je u braku s glumicom Evom Longorijom, prije nego što je ona podnijela zahtjev za razvod nakon što je uhvaćen u seks skandalu sa suprugom bivšeg suigrača. Parker se 2020. razveo od svoje druge supruge, Axelle Francine, s kojom ima dvoje djece... Tijekom božićnih praznika, Parker i Lim su viđeni kako uživaju na stazama na skijanju u odgovarajućim crvenim odjećama.