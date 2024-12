Olimpijska pobjednica ima čak 544 prometne kazne, a i dalje ima vozačku: 'Policija me voli'

Slavna Ruskinja Alina Zagitova još je kao 16-godišnjakinja postala olimpijska pobjednica, a jedan je od rijetkih sportašica koje se mogu pohvaliti s naslovom olimpijske, svjetske i europske prvakinje.

Međutim, zlatna olimpijka u umjetničkom klizanju iz Pjongčanga 2018. godine povukla se iz striktno sportskog života i, kako kaže, traži motivaciju za dalje. U tom razdoblju, od proteklih nekloliko godina postala je i prava opasnost na prometnicama.

Otkako je položila i dobila vozačku 2019. godine, Alina je dobila nevjerojatne 544 kazne zbog prometnih prekršaja. Ukupan novčani iznos kazni narastao je na nešto manje od 5000 eura, a od toga je čak 401 put bila kažnjena zbog prebrze vožnje. Uz to, 65 puta je zanemarila prometne znakove, 18 puta je nepropisno parkirala, 14 kazni je dobila zbog nedozvoljenog polukružnog okretanja ili vožnje autobusnom trakom, a pet puta je kažnjena zbog prolaska kroz crveno svjetlo.

Alina (22) je sve kazne i platila, ali nimalo ne mari za njih, štoviše svoje prekršaje zna i snimati. Prošle se godine tako snimila za volanom svog Mercedesa kako prolazi kroz crveno svjetlo i snimku podijelila na društvenim mrežama.

"Nekoliko puta policija me zaustavila bez ikakvog razloga. Zapravo, razlog je bio taj da su htjeli fotografiju sa mnom. Dosta je čest slučaj da policajci žele to, očito me vole", izjavila je Zagitova koja još nije dobila zabranu vožnje u Rusiji.

