Tottenham je suspendirao svog zvjezdanog veznjaka Yvesa Bissoumu za utakmicu protiv Leicestera, potvrdio je menadžer Ange Postecoglou na tiskovnoj konferenciji.

Nema ga za prvu utakmicu Tottenhama u ligi

Bissouma tako neće biti u kadru za utakmicu 1. kola Premier lige u ponedjeljak protiv Leicestera. Odluka kluba došla je nakon što je Yvesa Bissouma uvlačio smrtonosni hippy crack plin iz balona, javlja poznati tabloid s Otoka, tiražni The Sun. Hippy crack ili droga smijalica uopće nije bezopasan kako se možda čini. Predoziranje njime može izazvati srčani udar i smrt...

Stimulans koji je zabranjen

Hippy crack ili droga smijalica, naziv je stimulansa s dušikovim oksidom koji izaziva euforično raspoloženje, a popularan je na zabavama elite. Nisu joj odoljele 2018. niti tadašnje zvijezde Arsenala i to Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi, Sead Kolašinac, Mesut Özil i Pierre-Emerick Aubameyang.

"Sad mora vratiti povjerenje i meni i ekipi", rekao je Posteceglou.

"Vrata su mu otvorena i možemo mu pomoći da shvati da odluke koje donosi utječu na sve u ekipi", dodao je strateg Spursa.

Objavljena snimka

Sun je ekskluzivno objavio snimku 27-godišnjaka kako udiše smrtonosni plin za smijeh samo nekoliko dana prije početka nove sezone Premier lige.

Bissouma je viđen kako se smije između inhaliranja balonom na snimci objavljenoj na njegovom Snapchatu za prijatelje, nakon prijateljskog domaćeg poraza Spursa od 3-2 protiv Bayern Münchena prošlog vikenda.

Nedostatak rasuđivanja

Tijekom burne noći pune pića i veselja, nakon poraza u pripremnoj utakmici, ova je nogometna zvijezda viđena kako uzima dušikov oksid u limuzini s vozačem koja je prevozila njega i prijatelje. A to je najstrože zabranjeno. Engleski medij plin koji je konzumirao Yves Bissouma strogo je zabranjen.

Dan nakon što je incident izašao na vidjelo, ispričao se Bissouma zbog svog "velikog nedostatka rasuđivanja" pri uzimanju ilegalne supstance, stoji u tekstu The Sun-a.

Postecoglou je dodao:

"Možda će biti suspendiran na samo jednu utakmicu, ali vidjet ćemo, mora zaslužiti povratak u momčad."

Posjedovanje plina za smijanje s namjerom postizanja drogiranog stanja ilegalno je proglašeno prošle godine, a ponovljeni prijestupnici suočeni su s kaznom do dvije godine zatvora i neograničenom novčanom kaznom.

'To je kazneno djelo'

Svjedok je rekao:

“Teško je za povjerovati da bi bilo koja zvijezda Premier lige otvoreno koristi hippy crack i to javno, ma bilo tko. To je kazneno djelo i Yves će se suočiti s policijskom istragom i sudom, a kamoli ne kaznom u klubu, koja je minorna u odnosu na ovaj ozbiljan problem. Nova sezona počinje sljedeći vikend, a on je iznevjerio svakog navijača Spursa", navodi izvor The Sun-a, koji je htio ostati anoniman.

Upotreba dušikovog oksida može dovesti i do poremećaja mozga, depresije, gubitka pamćenja, inkontinencije, halucinacija i oštećenja živaca.

Bissouma je poručio fanovima: "Želim se ispričati zbog ovih videa. Ovo je bio ozbiljan nedostatak prosudbe. Razumijem koliko je ovo ozbiljno i zdravstvene rizike koji su uključeni, a svoju odgovornost kao nogometaša i uzora shvaćam vrlo ozbiljno."

Bissouma je prošlu sezonu započeo sjajno, ali je onda izblijedio nakon što je isključen protiv Lutona u listopadu. Archie Gray, 18, koji je ovog ljeta potpisan za 40 milijuna funti iz Leedsa, mogao bi biti u redu za svoj debi u Bissouminoj odsutnosti.

