NE MOŽE SI POMOĆI / Wanda uhvatila ritam i nakrcala Instagram golišavim fotkama, na nekima je pokazala i previše

Najpoznatija supruga nogometaša na svijetu, Wanda Icardi, bila je nedavno na rubu rastave braka, no čini se da se brzo od toga svega oporavila. Nakon što se pomirila sa suprugom Maurom, nastavila objavljivati golišave fotografije na društvenim mrežama. Također, može se vidjeti da je s njim bila i na kratkom odmoru Dubaiju što je definitivna potvrda da se par pomirio. Prekid braka je bio jako blizu jer je on razmjenjivao poruke s argentinskom glumicom Marijom Eugenijom Suarez. S vi su papiri bili potpisani, no onda se dogodio veliki preokret i Mauro i Wanda su se pomirili te ostali zajedno. Argentinski TyC Sports u petak je objavio da je Mauro za spas braka morao potpisati ugovor po kojemu svu svoju (sadašnju i buduću) imovinu do 2050. godine predaje Wandi.