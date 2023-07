Nakon što je nedavno otkriveno da je nogometna agentica i poduzetnica Wanda Nara primljena u bolnicu u Buenos Airesu zbog nečeg 'ozbiljnog', prošloga tjedna su argentinski mediji objavili da ima leukemiju.

Marca se poziva na izjavu Jorgea Lanate koji je u emisiji Radio Mitre rekao da je iz nekoliko izvora bliskih Wandi.

Wanda je u bolnicu primljena u srijedu zbog jakih bolova u trbuhu. Liječnici su ju poslali na dodatne pretragu, uključujući i analizu koja je donijela loše vijesti. Potom je prebačena Sanatorio de Los Arcos u Buenos Airesu gdje joj je dijagnosticirana bolest koja je zabrinula sve koji ju poznaju, piše Marca.

Španjolci dodaju kako njezin partner Mauro Icardi, nakon što je doznao loše vijesti, odlučio ju odvesti u Italiju na daljnje liječenje.

Nema dijagnoze

Sada, nekoliko dana nakon objave da boluje od leukemije, Wanda se oglasila na društvenim mrežama i demantirala tu priču te istaknula da još nije dobila dijagnozu.

"Javljam se nakon nekoliko dana koje sam trebala za sebe i želim vam ispričati nešto o tome što se dogodilo;

U srijedu sam se sama odlučila na rutinsku pretragu, kao što inače radim na svakom putovanju ili jednom godišnje. Neke su vrijednosti bile lošei donijela sam odluku o hospitalizaciji kako bih obavila druge preglede koji su prošli dobro. U četvrtak sam, također na svoju ruku, napustla tu kliniku kako bih obavila daljnje pretrage na specijaliziranom mjestu. Učinila sam to kako bih skupila još više informacija o svom stanju nakon prvih testova.

Kao i sve mame, nastojala sam sakriti svoje strahove i tjeskobe od svoje djece. Pogotovo što još uvijek nemam točnu dijagnozu. Nažalost, u petak su od novinara dobili potvrdu o dijagnozi koju ja sama nisam imala. Medicina nije egzaktna i tada nije prošlo ni 24 sata od mojih prvih testova. Moja su djeca uvijek sve saznavala od mene, uvijek sam im sve govorila i ovo nije bila iznimka. Ali to bih napravila kad bih imala više rezuiltata pretraga i u svoje vrijeme.

Zahvaljujem svojoj obitelji, svakom prijatelju i svakome od vas što ste mi pokazali ljubav. Već sam kod kuće, čekam još pretraga i slijedim upute stručnjaka koji me prate. Držat ću to privatnim, posebno da zaštitim svoju djecu", napisala je Wanda.

