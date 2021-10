Svađa najpoznatije nogometne menadžerice na svijetu, Wande Icardi, sa svojim suprugom, argentinskim nogometašem koji igra za PSG Maurom Icardijem, ovoga je tjedna privukla veliku pažnju medija u cijelom svijetu.

Iako se u jednom trenutku činilo da su se definitivno razdvojili, čini se da je u sukobu Wande i Maura došlo do velikog preokreta. U subotu je Wanda na Instagramu objavila poruku iz koje se moglo iščitati kako je njihovom braku došao kraj. "Još jedna obitelj koju si uništio zbog ku*ve", napisala je Wanda na Instagramu, a usput je izbrisala sve njihove fotografije i prestala ga je pratiti.

No, Mauro to nije baš lagano prihvatio - u nedjelju kasno navečer objavio je seriju fotografija s Wandom i čestitao joj je Majčin dan. Na Instagram-storyju je pak objavio njihovu zajedničku sliku i to iz Milana, pa nije baš bilo potpuno jasno jesu li se oni pomirili ili se Icardi na ovaj način prisjeća lijepih trenutaka.

U ponedjeljak je ta sapunica dobila novi nastavak, Wanda je objavila fotografiju svoje ruke bez vjenčanog prstena i napisala "više mi se sviđa moja ruka bez prstena". Ali tu nije bio kraj - u srijedu je došlo do novog preokreta i izgleda da su se sada Wanda i Mauro pomirili. Icardi je na Instagramu objavio fotografiju njih dvoje kako leže zagrljeni i napisao: "Ljubav moja."

Zahtjevi

Zbog te situacije Icardi nije trenirao dva dana sa svojom momčadi, PSG-om, a u emisiji Los Angeles de La Manana Yanina Latorre je rekla da ga je na prvi trening nakon pauze automobilom dovezla Wanda, koja nije htjela da on bude sam ili da ga vozi službeni vozač.

"Počeli su ponovno razgovarati. Odvezla ga je na trenin, ali on joj je dao uvjete pod kojim će se on ponovno vratiti na svoj posao - igranje za PSG.

"On želi da oboje izbrišu profile na Instagramu jer ne želi da ona i dalje bude 'influencerica'. Ali prije nego što izbrišu račune, želi da objave idiličnu obiteljsku fotografiju. Zauzvrat, on će joj se zakleti na vječnu vjernost", otkrila je Yanina Latorre.

"Mauro želi da se Wanda prestane baviti poslom 'influencerice' i da prestane putovati sama u privatnom avionu".