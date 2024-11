Na Europskom prvenstvu u taekwondou za mlađe kategorije dogodila se uznemirujuća scena koja upravo obilazi planetu. Trener djevojčice koja se bori za Kosovo brutalno je i za svaku osudu ošamario curicu nakon poraza od srpske predstavnice Nine Savić. Šokantan je to prizor koji je zgrozio sve, a sudac koji je to vidio odmah ga je upozorio da to ne radi i otišao do delegatskog stola. Nina Savić je bila u blizini i ostala zatečena prizorom.

Strani mediji javljaju kako djevočica Velina Fetiu ima samo 8 godina. Nina Savić osvojila je zlato nakon ove pobjede, a to je jako naljutilo psihotičnog trenera koji bi za ovo zasigurno trebao biti kažnjen.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nekoliko sati nakon što je snimka brutalnog nasilja na sportskom događaju postala viralna, oglasio se trener koji bi morao biti suspendiran iz sporta. Njegova prva objava nakon ovog incidenta dodatno zabrinjava jer je Albanac sa Kosova otkrio da je on otac djevojčice koju je udario.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ona je moja kći i nitko ju ne voli više od mene. U trenutku kada je devojčica bila dezorijentirana i ljuta što je izgubila od srpske natjecateljice, ležala je na zemlji nesposobna da prihvati poraz. Jednostavno sam htio da ju smirim i da joj dam do znanja da je usprkos porazu vicešampion i da će biti drugih prilika za uspjeh", rekao je Valjmir Fetiu za "Klan Kosova".

Valjmir Fetiu je i dodao:

"Mediji na Kosovu pali su na srpsku propagandu jer su pokušali dati drugačiji pravac tom trenutku. Ponavljam, ja sam njen otac, moja žena također njezina majka, Valinina majka je bila tamo, na nekoliko metara. Nijedan Srbin ili Bošnjak ne može voliti moju kći više od njenih roditelja. Sa Valinom radim 12 mjeseci za ovo natjecanje i trenirat ću ju", rekao je Valjmir, koji bi morao dobiti kaznu za ovakvo ponašanje prema djetetu od samo osam godina, pa koliko god on njoj bio otac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa