Društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka nasilja iz Splita uoči utakmice Hajduka i Dinama na Poljudu. Dalmacija danas doznaje kako su na području Splita "oteta" dva navijača Dinama.

Muškarci na snimci navodno su pripadnici BBB-a, a gdje su točno snimljeni prizori nije poznato, ali radi se o Radunici.

"On ti ide na utakmice. Ja navijam za Hajduk, a on navija za Dinamo", čuje se na snimci nakon čega dolazi do fizičkog napada na dvojicu mlađih muškaraca.

Jedna osoba uhićena, za drugom se traga

"Šta je? Izvadi ruke iz džepa. Smeće…", govori čovjek dok udara muškarce.

O incidentu se oglasila i policija.

"Obavještavamo vas da raspolažemo informacijama o događaju sa snimke koji se dogodio u petak oko 17 sati i 30 minuta na području Radunice u Splitu. Naime, policijski službenici su u blizini mjesta događaja malo prije 19 sati zatekli oštećene osobe. Zaprimljena je prijava. Na okolnosti događaja odmah smo započeli s intenzivnim kriminalističkim istraživanjem, te je ubrzo jedna osoba koja se dovodi u svezu s događajem pronađena i dovedena u službene prostorije policije, dok za drugim sudionicima tragamo", rekli su za Dalmaciju Danas iz PU splitsko-dalmatinske.