Vinkovački Ultrasi posjetili su Nuštar i apsolutnu legendu Cibalije Mladena Bartolovića (44) u želji da se što prije oporavi od zdravstvenih problema. Najžešći vinkovački navijači razvili su poruku i zapalili baklje.

'Bartole, pobjeđivao si ti i puno veće frajere'

"Mladen Bartolović", orilo se iz njihovih grla na bezvremenski hit Pet Shop Boysa "Go West", koja su parala prohladnu slavonsku jesensku noć. No, emocije, ljubav i dobra energija koji su bili usmjereni prema Bartoloviću, dodatno su podigli temperaturu i o zimi nije bilo ni riječi. Mladena je sve to jako dirnulo i ganulo u ovim nedaćama koje su ga snašle, te je prizor objavio na svom Facebook profilu. Ultrasi, jedni od najvjernijih navijača hrvatske nogometne reprezentacije, ponovno su pokazali da su tu za svoje legende...

"Bartole, pobjeđivao si ti i puno veće frajere, ne sumnjamo da ćeš predriblati i ovoga", poručili su Cibalijini navijači uz molbu svima za intimu i mir obitelji Bartolović.

Legenda Cibalije i HNL-a

Bartolović je tijekom svoje igračke karijere igrao za Bosnu i Hercegovinu te Cibaliju u čak tri navrata. Branio je boje Dinama, Zagreba, Hajduka i Fulad Ahvaza, kao i Saarbrückena. U Cibaliji je poslije bio trener i u mlađim uzrastima kao i prvoj momčadi, te u Bedem Ivankovu.

Za Cibaliju je, prema podacima dostupnim na internetu, ukupno postigao 58 pogodaka u 255 službenih nastupa čime je postao najbolji strijelac Cibalije u HNL-u, te treći igrač po broju nastupa u vinkovačkom klubu. U HNL-u je postigao ukupno 78 pogodaka, te je na desetom mjestu liste najboljih strijelaca u povijesti. Kopačke je od klin Mladen Bartolović objesio u siječnju 2015.