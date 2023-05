'DA MI JE BITI TAJ SNIMATELJ' / U vrućem klinču oskudno odjevene ulovljene u bazenu: 'Opčinjen sam tom pozadinom, izgleda kao raj'

Amerikanka Paige VanZant najpopularnija je borkinja na svijetu. No, ona svoju slavu ne duguje nekim uspjesima u ringu ili oktogonu. Borila se u MMA-u, Bare Knuckleu, no nigdje se nije iskazala pa je UFC prije nekog vremena otkazao suradnju s njom. Nedavno je potpisala ugovor s kečerskom organizacijom AEW pa je gledamo u američkom hrvanju. No, borbe ionako nisu ono od čega zarađuje i po čemu je najviše ljudi zna. Paige je, naime, velika zvijezda na društvenim mrežama. Zgodna Amerikanka voli objavljivati provokativne fotografije, a sada je s prijateljicom Airweckom uskočila u bazen te su se nauljene pohrvale. 'Da mi je biti taj snimatelj"; napisao joj je jedan pratitelj, dok je drugi dodao: "Opčinjen sam tom pozadinom, izgleda kao raj."