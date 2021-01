OVU OBJAVU SVI ŽIVI UPRAVO DIJELE NA INTERNETU: ‘Trut, sram vas može biti. Taj navijač je i moj muž. Kako vaš auto izgleda?’

‘Sram Vas može biti!!! Taj navijač je i moj muž’

Slijevaju se ogorčenost, ljutnja i nezadovoljstvo društvenim mrežama i kroz medije zbog skandalozne izjave ravnatelja Civilne zaštite Damira Truta, koji je rekao sljedeće:

NEKI U BANOVINI NISU DOBILI POMOĆ, CIVILNA ZAŠTITA POD PALJBOM: Trut odgovorio na prozivke: ‘Napada se sve ljude koji ovdje rade…’

Skandalozna Trutova izjava

“To što su se navijači organizirali, to je želja nekome pomoći i to je ok, ali u tom trenutku to nije bilo dobro. Trebali su pričekati par sati ili dana. I što su napravili? Zakrčili su nam sve i nisu službe mogle prolaziti. Onda smo imali sad nekoliko dana ljude koji su tu glavinjali, pili i tukli se po terenu. Morali smo se baviti njima umjesto stradalima. Ja ih sve poštujem, i ja sam bio navijač, imaju srce i snagu, ali kad ih je ovdje 2000, pa malo budu divlji, to nam stvara probleme. Možda za koji dan da dođu organizirani, a ne odjednom 1600”, kazao je Trut čija izjava ne odgovara istini. Naime, prema informacijama iz hrvatskih medija policija nije zabilježila nikakvu tučnjavu, a Trut bi zbog ovog mogao zaraditi i tužbu zbog krivokletstva od strane samih navijača.

Društvenim mrežama sad se širi status jedne gospođe koja Truta naziva sramotom hrvatskog društva te ga poziva da javnosti pokaže kakav automobil vozi i je li i njegov automobil blatnjav kao onaj njezinog muža koji danima obilazi potresom pogođena područja na Banovini.

Inače, navijač Dinama o kojem je riječ viđen je, kako doznajemo, prvog dana, prošlog utorka u Petrinji, i od tad je non-stop na dispoziciji, pomaže, a kod kuće je ostavio obitelj.

‘Gospodine Trut, kako izgleda Vaš auto?’

“Sram Vas može biti!!! Taj navijač je i moj muž, koji je samo čekao da se ja malo smirim da me može pitati mogu li sama s klincima i može li on otići. Taj navijač je čovjek od sto trideset kila koji kad dođe doma plače kao malo dijete i samo nas grli i ljubi, emocionalno je ‘ajd bok’. Svi ti dečki su išli svojim autima, svojim kombijima koje su natankali svojim novcem. Ti navijači ovih dana nisu bili doma uz svoju djecu, svoje roditelje. Ti navijači od prvog dana voze po okolnim selima!” napisala je supruga navijača na Facebooku te pristojno upitala:

“Gospodine Trut, kako izgleda Vaš auto? Moj je sav blatnjav, iznutra i izvana. Takvi su auti i od ostalih navijača. Ti huligani se danima voze po makadamu da bi došli do svake kuće.”

Trut je za RTL Danas prokomentirao situaciju na Banovini i nezadovoljstvo javnosti i medija prema sebi…

“Situacija je teška. Puno ljudi je u potrebi. Sigurno je da snage koji dosta ima po terenu nadljudskim naporima provode sve one zadaće koje su potrebne da bi se stanovništvo zbrinulo. Isto tako da bi se sanirale velike posljedice ovog velikog potresa. Primjećujemo da na društvenim mrežama ide jedan određeni napad prema svima koji ovdje rade, što mislim da nije dobro. Mi u ovom trenutku moramo biti svi zajedno, jer ovo je teška situacija. Puno ljudi je u potrebi i tim ljudima treba doći, pomoći, pružiti im ruku. Sve što je potrebno da bi mogli donekle bar normalno živjeti”, izjavio je Trut za RTL Danas.