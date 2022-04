Trener Bayerna iz Münchena Julian Nagelsmann izjavio je u petak da je dobio prijetnje smrću nakon što je bavarski klub eliminiran od Villarreala u Ligi prvaka.

'Znam da će me uvijek kritizirati sa svih strana'

"Znam da ću uvijek biti kritiziran sa svih strana, to je normalno i mogu se nositi s tim. Ali s 450 prijetnji smrću na Instagramu, to nije normalno", kazao je trener Bayerna prije meča u Bielefeldu u nedjelju u njemačkom liga.

"Ako me ljudi žele ubiti, to je jedno, ali napadaju moju majku koju nogomet uopće ne zanima", požalio se trener. "Ne mogu to razumjeti. Čim ugase televizor, ljudi zaborave svu pristojnost. I misle da su u pravu, to je najgore".

I Salihamidžiću i obitelji se prijete

Julian Nagelsmann drugi je član Bayernovog vrha kojemu su ovog tjedna prijetili nakon iznenadnog ispadanja u četvrtfinalu Lige prvaka u utorak protiv Villarreala, kluba s puno nižim proračunom od njemačkog diva.

Supruga i sin sportskog direktora Hasana Salihamidžića također su u srijedu i četvrtak rekli da su bili meta prijetnji, pokazujući "screenshotove" poruka primljenih na Instagramu.