Brazilski nogometni superstar Neymar organizirao je krajem 2023. godine krstarenje na kojemu se dogodila tragedija - brazilski YouTuber Carlos Alberto Mota Candreva (32) skočio je s palube i njegovo tijelo nije još pronađeno. Krstarenje po brazilskoj obali je bilo na brodu MSC Preziosa od od 26. do 29. prosinca 2023. i cijena aranžmana se kretala između 900 i 5700 eura.

Candreva je bio jedan od gostiju, trebao je sudjelovati na raskošnoj zabavi, no sam je sebi presudio skokom s palube u more, a The Sun javlja da je svemu svjedočila njegova djevojka Vitoria Barbara Momenso.

"Nisam imala načina da krenem za njim. Sve se dogodilo vrlo brzo. Bila sam šokirana, sledila sam se", rekla je Barbara o tragediji.

Sestra brazilskog YouTubera Christiane Mota da Silva otužila je Carlosovu djevojku za sve i istaknula da joj je samo njegov novac bio motiv.

"Carlos je praktično bio bez novca. Potrošio je sve. Kupio je karte za ovo krstarenje jer je to bio njen san. Ona to nikada neće priznati, ali je odgovorna za sve što se dogodilo. Nije ga bacila preko palube, ali je ona ta koja ga je dovela do ove točke", poručila je sestra.

Neymar u trenutku nesreće nije bio na brodu, napustio ga je malo ranije i ničemu nije svjedočio.

