JOŠ JE SVA NAULJENA / Tange joj se gotovo i ne vide koliko su male. Prelijepa Paige pozirala u najmanjem badiću ikad i pokazala je skoro sve

Amerikanka Paige VanZant nekad je bila perspektivna MMA borkinja, no sada se bavi drugim stvarima. Ona je izašla iz UFC-a te postala članica Bare-Knuckle FC organizacije. Riječ je o natjecanju u kojem se borkinje i borci tuku bez rukavica, a to se smatra najkrvavijim i najbrutalnijim borilačkim sportom na svijetu. VanZant je osjetila na svom licu tu brutalnost jer je u dvije dosadašnje borbe koje je odradila upisala jednako toliko poraza. No, borbe joj više nisu glavna okupacija. Skupila je vojsku fanova na društvenim mrežama, pogotovo na Instagramu. Pokrenula je i svoju Only Fans stranicu, na kojoj objavljuje videa za odrasle. No, bez obzira na to što svoje golišave slike naplaćuje putem popularne stranice, Paige i dalje često objavi pokoju provokativnu sliku na Instagramu, poput ovih posljednjih na kojima pozira u seksi kupaćem kostimu. Odjenula je valjda najmanje tanga-gaćice koje postoje i stavila još tanji top, a pozirala je nauljena i to još s jednako seksi prijateljicom.