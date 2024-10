Britanska tinejdžerska senzacija Oliver Bearman (19.) navodno je upletena u ljubavni trokut Formule 1 zbog tvrdnji da se razišao sa svojom djevojkom Estelle Ogilvy prošlog srpnja.

Bearman je dospio u središte pisanja medija ranije ove godine kada je sa 18 godina postao najmlađi Britanac koji je ikada nastupio na F1 Grand Prixu. Tinejdžer je završio sedmi u svom debiju na Velikoj nagradi Saudijske Arabije, nakon što ga je Ferrari pozvao umjesto Carlosa Sainza kada je Španjolcu dijagnosticirana upala slijepog crijeva. Oduševio je i pokazao kakav talent za vožnju, osjećaj, stazu ima.

Ogilvy, koja sada ima 22 godine, nije bila na utrci i pratila svog "dragog", ali je vidjela kako su njezini društveni mediji koje koristi još više uzletjeli nakon debija svog dečka. Doslovno su se zapalili, komentari su počeli pljuštati. Pojedinosti o tome kako se par upoznao su rijetke, a veza se držala u tajnosti.

Ogilvy, ambiciozna manekenka, navodno je imala paralelnu ljubavnu vezu s još jednom zvijezdom F1 u usponu, iako se, kako to pišu britanski tabloidi, u tom trenutku viđala i s Oliverom. Prema The Sunu, 19-godišnji Bearman i Ogilvy su se u međuvremenu razišli, a Ogilvy je počela i službeno izlaziti sa zvijezdom. Tvrdi se da Ogilvy sada izlazi s Francom Colapintom, argentinskim rezervnim vozačem, inače 21-godišnjakom. Njih dvoje su se viđali tajno, sve do njezinog prekida s Oliverom.

"Estelle Oglivy, 22-godišnja diplomirana pravnica koja ima preko 130.000 pratitelja na Instagramu, našla se u središtu ljubavnog trokuta o kojem bruji svijet Formule 1. Prema @F1GossipOfficial, tračerskom korisničkom računu društvenih medija koji prati najnovije vijesti izvan staze F1, par je prestao pratiti jedno drugo na Instagramu. Oglivy je također prestao pratiti F1 tim Haas, za koje će Bearman voziti od 2025." - piše The Sun.

Aktivnost na društvenim mrežama potaknula je glasine o razlazu. I još jedna online odluka Oglivy, koja je francuskog i britanskog podrijetla, navodi ljude da vjeruju da se vratila bivšem dečku Francu Colapintu. Colapinto, 21, trenutno se natječe u F1 za Williams gdje je zamijenio Logana Sargeanta nakon VN Nizozemske 2024. godine. Prethodno se pričalo da argentinski vozač izlazi s Oglivy prije nego što je prekinula s Oliverom, "što ih je i odalo", navodi engleski autor.

