Legendarni sportski komentator Drago Ćosić u studiju radija Bravo prati utakmicu Hrvatska - Maroko na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru. Društvo mu radi i voditeljica Tatjana Jurić. Drago i Tatjana su na sebi imali dresove sa svojim prezimenima.

"Svašta sam si u životu mislila, ali to da ću s Dragom Ćosićem pratiti Svjetsko, e to - nisam!", napisala je Tatjana uz fotku na Instagramu. Većina obožavatelja je bila oduševljena fotkom, no ona se nije baš svima svidjela.

"Mogli ste pustiti Dragu da prenosi cijelu tekmu, a ne muzika i Tatjana. Bezveze od najave koju ste imali", napisao je jedan pratitelj.