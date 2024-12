Petak 13 u sportu: Slučaj u Formuli 1 ledi krv u žilama, a neshvatljiv je poraz Liverpoola

Praznovjerja, kletve i jezive slučajnosti itekako su prisutne u sportu. Brojni sportaši su praznovjerni, a neke stvari koje su se dogodile u sportu na petak 13 izazivaju jezu i tjeraju na razmišljanje. Jeste li znali da veliko praznovjerje vlada Formulom 1 i da je broj 13 nepoželjan? Prije vremena fiksnih brojeva samo je jedan pilot ikada nastupio na utrci Formule 1 s brojem 13.

Bio je to domaći pilot Moisés Solana na VN Meksika 1963. Mehanički su ga problemi natjerali na odustanak, a vozio je BRM. Britanka Divina Galica, bivša olimpijska skijašica, bez uspjeha se pokušala kvalificirati za VN Engleske s brojem 13 godine 1976.

Prokletstvo broja 13 u Formuli 1

Tek nakon uvođenja fiksnih brojeva prije sezone 2014. trinaestica se nakratko pojavila i imao ju je Pastor Maldonado na bolidu Lotus, kojim je odvezao 38 utrka tijekom 2014. i 2015. Bez ikakvih problema, dakako, osvojio je samo dva boda u prvoj, ali čak njih dvadeset i sedam u drugoj sezoni, rušeći tradicije i porazne statistike vezane za mnogima omraženi broj.

Običaj preskakanja broja 13 ipak je mnogo stariji od Formule 1. Organizatori su ga uglavnom prestali izdavati, osim na poseban zahtjev vozača, nakon što je 1926. talijanski plemić Giulio Masetti poginuo na utrci Targa Florio, vozeći sportski Delage s brojem 13. Bio je to treći fatalni incident bolida s brojem 13 u dvije godine, a drugi za francusku momčad, Paul Torchy je poginuo u San Sebastianu zabivši se u stablo.

Taj je crni niz bio dostatan da se praznovjerje ukorijeni i da broj 13 na bolidu postane kletva. Tijekom povijesti mnogi su vozači nastupali u raznim kategorijama utrka u automobilima s brojem 13 i nema nikakvog racionalnog razloga za vjerovanje da je nesretniji od ostalih brojeva.

Petak 13 u baseballu

Neki sportaši su ipak praznovjerni i neki igrači se boje nositi broj 13. Bacač u baseballu Brooklyn Dodgersa Ralph Branca nije bio praznovjeran. Čak je i razigrano pozirao s crnim mačkama prije doigravanja s Giantsima 1951. godine. Naravno, tijekom tog doigravanja Ralph je loše, najgore do tada, bacio lopticu i doslovno darovao jedan od najvećih home runova svih vremena Bobbyju Thompsonu. Toliko o slučajnosti. Tako izbezumljen svojom lošom srećom, Ralph je kasnije postao hokejaški vratar i promijenio ime u Jason.

Idemo na petak 13 na Olimpijskim igrama. Ima puno događaja i zapisa bizarnih situacija.

Zimske olimpijske igre 1976. -- Innsbruck Austrija - petak, 13. veljače.

Amerikanka Dorothy Hamill (19) izašla je na led s djetelinom s četiri lista zakačenom na haljinu u ženskom slobodnom klizanju. Prije nego što je Hamill započela svoj program, pogledala je u publiku u olimpijskom dvorani i ugledala znak.

“Ma, koji Zapad? Dorothy!" glasila je poruka. Hamill je, misleći da ju nazivaju vješticom, počela plakati prije nego što je shvatila da je znak pozitivan. Postavljalo se pitanje koja bi klizačica, Hamill ili Nizozemka Dianne de Leeuw, mogla pobijediti istočnonjemačku natjecateljicu Christine Errath koja je bila nedodirljiva. Oboje na kraju jesu. Hamill je uzela slobodno klizanje, kao i kratki program te osvojila zlato. De Leeuw je pak osvojio srebro ispred Erratha. Christine Errath krivila je petak 13 za neuspjeh.

Zimske olimpijske igre 1998. Nagano, Japan - petak, 13. veljače

Prvog petka Zimskih igara 1998. dogodilo se nekoliko značajnih događaja. Parovi u sastavu Gordy Sheer i Chris Thorpe, te Mark Grimmette i Brian Martin osvojili su prve dvije medalje u sankanju u povijesti SAD-a, srebro i broncu.

U hokeju, derbi utakmica SAD-Švedska nije opravdala taj epitet. Peter Forsberg i Šveđani pobijedili su 4-2 i Amerikanci su krivili za taj poraz petak 13.

Zastrašujući trenutak na Zimskim olimpijskim igrama u Naganu dogodio se na Petak 13 kad je Austrijanac Hermann Maier doživio stravičnu nesreću kad je izgubio ravnotežu pri velikom brzinom, poletio zrakom okretajući se i završio u zaštitnoj mreži.

Nekako se izvukao bez ozljeda, a tri dana kasnije Maier je osvojio super-G. Tri dana nakon toga Maier, inače zidar iz Flachaua, pobijedio je i u veleslalomu.

Ljetne olimpijske igre 2004. -- Atena, Grčka -- petak, 13. kolovoza

U petak 13. građane Atene probudile su strašne vijesti. Dvije najpoznatije atletičarke u zemlji bile su u bolnici nakon nesreće na motociklu prethodnog dana, a sve je preraslo u nezapamćeni skandal zbog preskakanja doping testa. Konstantinos Kenteris, olimpijski pobjednik iz 2000. na 200 metara i Katerina Thanou, osvajačica srebrne medalje iz 2000. na 100, nisu se natjecali na Olimpijskim igrama u Ateni.

Nazvali su je suvremenom grčkom tragedijom. Kenteris je te noći bio favorit i za paljenje olimpijskog plamena. Oboje su bili osramoćeni i uvučeni u dopinški skandal. Kasnije te noći, jedriličar Nikolaos Kaklamanakis imao je čast zapaliti olimpijski plamen na jedinoj ceremoniji otvaranja ikada organiziranoj na petak 13.

Liverpool izgubio zbog lopte za plažu

Na petak 13 2009. nogometaši Liverpoola doživjeli su jedan od najbrizarnijih poraza ikad. Liverpool je otputovao na stadion Svjetla kako bi igrao sa Sunderlandom u utakmici za koju se očekivalo da će pobijediti, ali su ostali bez bodova nakon kontroverznog pogotka. Udarac Darrena Benta pogodio je, pazite sad ovo - loptu za napuhavanje za plažu na putu do gola, ajde zamislite. Lopta za plažu našla se u šesnaestercu Liverpoola i baš u tom trenutku nogometna lopta je, nakon udarca Benta, pogodila onu veliku za plažu. Promjena smjera je zbunilla Pepea Reinu i lopta je završila u njegovoj mreži. Gol nije trebao biti priznat. Sudac je tu grubo pogriješio.

Favorit se porezao

Na Olimpijskim igrama 1996. u Atlanti, Hicham El Guerrouj je bio favorit za osvajanje zlata na 1500 m. Bila je to žestoka utrka u finalu, ali u završnici se činilo da će Marokanac krenuti dalje i doći na čelo skupine. Međutim, dok je ubrzao porezao je petu i pao.

Nevjerojatan autogol

Davne 1996. na petak 13 Blackburn je ugostio Liverpool u prvenstvenoj utakmici. Napadač Liverpoola Stan Collymore pogodio je vrlo pitom udarac, međutim, lopta je pogodila u dubinu u igralištu točno ispred Flowersa. To je dovelo do toga da je lopta odskočila preko vratarevog ramena i ušla u mrežu. Nevjerojatan autogol i to na petak 13.

