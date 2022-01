Na Facebook fan pageu jednog od najboljih MMA boraca ikad, velikog Rusa Fjodora Jemeljanenka, osvanuo je zanimljiv video u trajanju od 3.34 minute, u kojem možemo vidjeti treninge pripadnika specijalnih vojnih postrojbi za specijalne namjene, slavnog Specnaza, jedne od najboljih specijalnih postrojbi na svijetu, odnosno skupu specijalaca.

Specnaz - Vojska za specijalne namjene

Da budemo jasni, Specnaz nije samo jedan dio moćnog ruskog vojnog aparata, odnosno tu se ne radi samo o jednoj specijalnoj postrojbi. Specnaz je, u biti, skup jedinica, postrojbi za specijalne operacije ruske vojske, uključujući rusku mornaricu, zračno-desantne trupe i obavještajne agencije FSB (bivši KGB). Specnaz je naziv za ruske postrojbe posebne namjene. Specnaz je, stoga, skraćenica od "Vojska za specijalne namjene", termin koji označava sve specijalne snage, a prvi Specnaz po kojemu su ostali dobili ime je bio Specnaz GRU, ruske vojno obavještajne službe osnovan davne 1949. godine.

Najčešće, kada zapadnjaci spominju Specnaz, misle na odjel za specijalne operacije GRU-a, ruske vojne obavještajne službe. E sad, pitate se zašto se u sportu Net.hr-a, odnosno u rubrici na rubu sporta piše o tamo nekakvim specijalnim postrojbama ruske vojske, no nije bez veze ovaj video osvanuo upravo na spomenutom fane pageu.

Naime, pripadnici ruskih specijalnih postrojbi, posebno Specnaza, posebno su obučeni za blisku borbu i moraju znati i moraju znati borilačke vještine. I to čitav njihov niz... Uz to, među njima ima takvih likova da ti mozak stane, specijalaca koji bi se komotno mogli baviti borilačkim sportovima, biti amateri, profesionalci, svejedno. Znači, živjeti od toga...

Znaju borilačke sportove

Od ruske sisteme, jiu-jitcu, hrvanja, boksa i ostalih borilačkih sportova, svejedno kojeg, pripadnici Specnaza nezgodni su u bliskim kontaktima. U videu možemo vidjeti kako treniraju pod opterećenjima i s fantomkama, u raznim uvjetima, na razne načine. Imaju i turnire u borilačkim sportovima između sebe, treniraju boks i spariraju u raznim situacijama u svim borilačkim sportovima ako treba, pristupaju simulacijama raznih situacija, od situacije u kojoj moraju brzo opremu baciti s leđa i upustiti se u borbu do trenutka tko prvi ne kapitulira, pa do raznih oblika sukoba s oružjem, kao i sparingu s noževima. U treninzima pripadnici vojnih specijalnih službi, kao i obavještajci, se dosta između sebe bore i njihovi mečevi znaju biti brutalni...

Brutalni treninzi i sparinzi - mečevi između sebe

Znači, radi se o jako za*ebanim likovima, ne biste se s njima, s nekim od njih, htjeli kačiti i zakačiti negdje na ulici, ući u razmirice ili ne daj Bože, tučnjavu. Jer, osim što su u treningu i znaju dosta toga o slobodnoj borbi (MMA), isto tako znaju i radi se o ljudima koji su trenirani, učeni i za ubiti nekog, pa neki od poteza koje upotrebljavaju idu u smjeru trajnog onesposobljavanja neprijatelja, "mete". Uz to, ruska sistema je isto opasna vještina. Također, pripadnike specijalnih postrojbi dovodi se do velike razine boli. Oni su izloženi, možemo to slobodno kazati, i sadističkim metodama koje su nažalost nužne, pomažu u preživljavanju. Moraju, dakle, znati podnijeti bol.

Mark Giaconia bio je pripadnik legendarnih američkih Zelenih beretki 20 godina (umirovio se 2011.), a koje su na Kosovu patrolirale graničnim područjima sa Srbijom. Njegove kolege bili su ruski vojnici. Njihova je, pak, misija bila ometati kretanje albanskih pobunjenika UCPMB u tom području. Šest mjeseci on i njegovi ruski saveznici radili su rame uz rame, u šumama i planinama oko Kosova, pisao je portal Military.com u veljači 2020...

Specnaz show

Onda su jednog dana njegovi vojni suradnici priredili ono što su nazvali "Specnaz Show" - i Giaconia je shvatio tko su zapravo njegovi "taktički" prijatelji.

Giaconijino iskustvo s Rusima bilo je njegovo prvo – i to je bio prvi put da su američki i ruski specijalci radili zajedno. Vrhunac njihove misije na Kosovu bio je, kako se u tekstu navode, usmjeren protiv albanskih snaga, koje su bile ubile jednog od ruskih vojnika. Vojni tim je zarobio mladog "pobunjenika" dok je bio u patroli i izvukao lokaciju albanskih snaga.

Giaconia opisuje svoje vrijeme na Kosovu u svojoj knjizi “Jedna zelena beretka: Bosna, Kosovo, Irak i dalje: 15 izvanrednih godina u životu - 1996.-2011.” Opisuje kako je zajednička američko-ruska jedinica specijalnih snaga stigla na područje zvano Velja Glava, gdje je trebala biti baza albanskih snaga. Nakon slanja stražara, zajednički tim sjahao je sa svojih oklopnih vozila i krenuo kroz šumu u napad na logor. "Rusi su spretno prolazili kroz vegetaciju dok je Giaconia ogolio šumu iz bacača granata Mk 19"...

Oduševljeni taktikom ruskih specijalaca

Rusi su zarobili, navodi se u tekstu, neke albanske "pobunjenike", a logor UCPMB-a je trajno bio isključen. Kada je u pitanju učinak Specnaza u borbi, Giaconia kaže da su bili oduševljeni taktikom i imali veliku intuiciju i instinkt. Znali su dobro pucati, pazili na svoje oružje i opremu, bili su u odličnoj formi i bili su vrlo dobro disciplinirani.

Ukratko, kaže da je imao puno poštovanja prema tim za*ebanim likovima s velikim srcem.