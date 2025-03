Evo koliko je Ivica dugo bio u hladnom moru: 'Tri sata se držao za čamac, a jedno bilo ključno'

Spašavanje Ivice Kostelića i još jednog Hrvata i dalje je centralni dio pisanja hrvatskih i crnogorskih medija. Sportske novosti uspjeli su razgovarati s jednim od sudionika spašavanja koji im je u telefonskom razgovoru rekao sljedeće:

"Dobro su, sve je u redu, nemaju nikakvih ozljeda, nikakvih posljedica osim onih očekivanih nakon toliko vremena provedenog u vodi. Mi smo ih izvukli iz vode, utoplili ih, dali im malo vode, odnosno ono što im je bilo potrebno u prvom trenutku i prebacili ih do luke Bar gdje ih je preuzela ekipa hitne pomoći. Bili su baš dobro jako promrzli, ali osim toga u dobrom stanju."

Ivica se odmah javio obitelji, a prema najnovijim informacijama u vodi su proveli čak 6 sati.

"Bili su šest sati u vodi dok mi nismo došli, tako mi je rekao Ivica."

Još nije imao ovakvu akciju spašavanja...

Ne u ovakvim uvjetima, koji su baš bili ekstremni, veliki valovi, kiša, nevrijeme. Bilo je baš ono...

"Opasno. Životno opasno."

"Da, u zadnji trenutak smo ih i uočili, došli do njih i izvadili iz vode jer more je bilo sve nemirnije i nevrijeme sve jače. No sve je prošlo super. Imali su sreću."

Sreću kako je završilo i sreću što su na svojoj strani imali kompetentne spasioce koji su bili u stanju izvesti takvu akciju u ekstremnim uvjetima.

"I to je sreća, istina."

Veleposlanik Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić za Večernji list je kazao:

"Bila je to koordinirana akcija vrha Crne Gore, Albanije i Hrvatske i moramo zahvaliti crnogorskom premijeru Spajiću, potpredsjedniku Vlade, ministru obrane, hrabrom kapetanu broda, pilotu helikoptera... Ivica i njegov francuski kolega u bolnicu u Baru stigli su oko 22.45 gdje sam ga dočekao u društvu ravnatelja bolnice Igora Karišika. I odmah se vidjelo da su u dobrom stanju"

Akcija izvlačenja Ivice i još jednog brodolomca bila je sjajno koordinirana. Vojni zrakoplov je osvjetljavao sporno područje da ih brod crnogorske mornarice može pronaći. Takvo stanje Ivica i kolega mu mogu zahvaliti i jako dobroj tjelesnoj kondiciji ali i ronilačkom odijelu koje im je omogućilo tjelesnu temperaturu od 36 stupnjeva. Ivica se tri sata držao za čamac kolege mu Francuza i sreća je da je na sebi imao ronilačko odijelo koje mu je pomoglo da se ne pothladi.

"Ivica se tri sata držao za čamac kolege mu Francuza i sreća je da je na sebi imao ronilačko odijelo koje mu je pomoglo da se ne pothladi", izjavio je Veselko Grubišić.

Već istu večer hrvatski veleposlanik rezervirao je hotel za tim koji je pratio realizaciju traverze Prokletije ali i za Ivicu i njegova francuskog partnera no odlučeno je da njih dvojica ipak prespavaju u bolnici.

