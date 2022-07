Šokantne informacije iznio je jedan od najuspješnijih atletičara svih vremena. Britanac Mo Farah, četverostruki olimpijski pobjednik, u intimnom dokumentarnom filmu otkrio je da je kao dijete bio žrtva trgovine ljudima i da je u Engleskoj služio kao rob. Potresna ispovijest BBC-ovog dokumentarca odjeknula je sportskim svijetom i sablaznila mnoge.

' Ljudi me poznaju kao Mo Faraha, ali to nije moje ime. Moje ime je Hussein Abdi Kahin'

"Ljudi me poznaju kao Mo Faraha. Ali to nije moje ime i to nije stvarnost. Istina, prava priča se da sam se rodio u Somalialandu sjeverno od Somalije. Kao Hussein Abdi Kahin."

Jedan od najvećih sportaša današnjice

Tako počinje šokantno životno priznanje jednog od najvećih sportaša današnjice. Iako je govorio da je s obitelji doselio u Britaniju, sada priznaje: "Oca su mi ubili, a mene oteli kao dijete".

"Kao obitelj su nas rastavili. Odvojili su me od majke i doveli u Ujedinjeno Kraljevstvo ilegalno. Pod imenom nekog drugog djeteta Mohameda Faraha", priča životnu ispovijest Mo Farah.

Rekli su mu da će živjeti kod svoje rođakinje, ali gospođa kod koga su je doveli, ne samo da mu nije bila rođakinja, nego je i izrabljivala djecu.

'Nisu me tretirali kao člana obitelji'

"Nisu me tretirali kao člana obitelji. Uvijek sam bio ono dijete koje je sve radilo. Ako sam htio hranu, morao sam čuvati drugu djecu, kupati ih, kuhati im, čistiti za njima."

Farah je ovime šokirao svijet, ali i počeo otvarati oči odgovornima da se uhvate u koštac s problemom trgovine djecom.

Četverostruki olimpijski, šesterostruki svjetski i peterostruki europski prvak na 5 i 10 000 metara te najuspješniji dugoprugaš svih vremena, godinama je držao u sebi, skrivao tragediju koja ga je obilježila kao čovjeka, ali i sportaša.

Doveden je iz Džibutija kao devetogodišnji dječak, a dovela ga je žena koju nikada prije nije upoznao...

'Godinama sam to potiskivao'

"Godinama sam to potiskivao, ali ne možete zauvijek šutjeti", rekao je legendarni sportaš koji je ranije tvrdio kako je na Otok stigao iz Somalije kao dijete izbjeglica.

Njegov otac Abdi je ubijen u neredima u Somaliji kada je on ima samo četiri godine, a Farah kaže kako je imao osam ili devet godina kada je odveden od kuće kako bi bio s obitelji u Džibutiju. Tada je odveden u Ujedinjeno Kraljevstvo. Bio je jako uzbuđen, onako dječački, iskreno, znatiželjno...

'Nikad ranije nisam bio u avionu'

"Nikada ranije nisam bio u avionu", otkrio je slavni sportaš kojem je ista žena rekla da je sada njegovo ime Mohamed i pokazala mu fotografiju s njegovim, sada slavnim, imenom i prezimenom.

Kada je stigao u Englesku, žena ga je odvela u London i pred njim poderala sve dokumente koji su spominjali njegovu pravu rodbinu.

"Preda mnom ih je poderala i bacila u smeće. U tom trenu sam znao da sam u nevolji. Morao sam raditi kućanske poslove i brinuti o djeci ako sam htio jesti. Često sam se zaključavao i plakao u kupaonici", izjavio je Mo kojem je nepoznata žena koja ga je dovela zaprijetila da šuti o svemu ako želi opet vidjeti svoju obitelj.

Isprva ga nisu puštali u školu

Obitelj u kojoj je bio prisiljen raditi ga isprva nije puštala u školu, a onda je s 12 godina ipak poslan na školovanje. U školi su rekli kako je riječ o izbjeglici iz Somalije, a profesori su odmah primijetili da je dječak bio neuredan i nezbrinut, a govorio je i vrlo malo engleskog, te je bio emocijonalno i kulturološki odvojen od ostatka djece.

Ljudi koji su se predstavili kao njegovi roditelji, nikada nisu dolazili na roditeljske sastanke. Njegov nastavnik tjelesnog Alan Watkinson je primijetio kako se dječak preobrazi kada dođe na atletsku stazu.

"Jedino što je razumio bio je jezik tjelesnog i sporta", rekao je Watkinson, a Farah dodao:

"Jedino što sam mogao napraviti da pobjegnem od svoje situacije je izaći van i trčati."

'I dalje mi je nedostajala moja obitelj, ali od tog trena sve je bilo bolje'

Farah se na kraju povjerio Watkinsonu i otkrio mu svoj pravi identitet i sve što se dogodilo, te kako je prisiljen raditi za hranu. Watkinson je nazvao socijalnu službu i uspio smjestiti Moa kod druge obitelji iz Somalije.

"I dalje mi je nedostajala moja obitelj, ali od tog trena sve je bilo bolje. Osjećao sam se kao da je puno briga skinuto s mojih ramena. Osjaćao sam se kao ja. Tada je Mo izašao na vidjelo, pravi Mo."

Mo se počeo dokazivati kao sportaš, a s 14 godina je pozvan da predstavlja engleske škole na utrci u Latviji, ali nije ima nikakve dokumente. Watkinson mu je pomogao da se prijavi za britansko državljanstvo pod imenom Mohamed Farah što je i dobio u srpnju 2000. godine.

Sir Mo kaže da želi ispričati svoju priču kako bi preispitao percepciju javnosti o trgovini ljudima i ropstvu.

"Nisam imao pojma da ima toliko ljudi koji prolaze kroz istu stvar kao i ja. To samo pokazuje koliko sam bio sretan", kaže.

'Trčanje me spasilo'

"Ono što me stvarno spasilo, ono što me učinilo drugačijim je to što sam mogao trčati."

Odvjetnik Alan Briddock je objasnio kako je Mo državljanstvo zapravo dobio "prevarom i izmijenjenim činjenicama". S pravne strane, to je temelj za oduzimanje državljanstva osobi koja ga na taj način dobije. Ipak, Briddock dodaje kako je u slučaju Farah šansa za tako nešto gotovo ravna nuli.

"Definicija trgovine ljudima je transport ljudi radi njihovog izrabljivanja. U Vašem slučaju, bili se prisiljeni da se kao dijete brinete o drugoj djeci i budete sluga, a onda ste vlastima rekli: ‘To nije moje ime‘. Sve to zajedno jako umanjuje rizik da ćete ostati bez državljanstva", pojasnio je Briddock Farahu.

'Kakvo nevjerojatno ljudsko biće, proći kroz tu traumu u djetinjstvu...'

BBC je zatražio komentar od žene koja je dovela Sir Moa u London, ali nije odgovorila.

Kancelar Nadhim Zahawi, koji je sa svojom obitelji bio prisiljen pobjeći iz Iraka kada je imao 11 godina, rekao je da je čuti Sir Moovu priču bilo "srceparajuće i bolno".

Rekao je za jutarnju nacionalnu emisiju BBC-a:

"Pozdravljam Mo Faraha. Kakvo nevjerojatno ljudsko biće, proći kroz tu traumu u djetinjstvu, proći kroz to i biti tako veliki uzor. To je doista inspirativno."