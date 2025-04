Potresna ispovijest Maradonine djevojke: 'Držali su ga kao zarobljenika, bio je natečen, izobličen...'

Diego Maradona, jedan od najboljih nogometaša u povijesti, umro je u studenom 2020. godine u dobi od 60 godina, a trenutno je u tijeku suđenje zbog okolnosti njegove smrti.

U Buenos Airesu sudi se sedmorici medicinskih djelatnika optuženih za nemar koji je doveo do njegove smrti, a tijekom suđenja u javnost dolaze dosad nepoznate informacije.

Sada je iskaz dala Maradonina bivša djevojka i majka njegovog sina Diega Fernanda - Veronica Ojeda, koja je ispričala detalje koji su šokirali svijet.

"Nazvao me jedan maser i rekao mi da sam ja jedina koja ga može spasiti. Posjećivala sam ga u kućama na Bellavisti i Brandsenu, sve do operacije u klinici Olivos", rekla je i u nastavku istaknula da se ključni propust dogodio s odlukom da ga se pusti na kućno liječenje:

"Rekli su nam da bi to bilo najbolje rješenje, da bi imao njegu, medicinske sestre i da bi bilo kao u bolnici. Ali nisu htjeli da se Diego oporavi, htjeli su da ostane bolestan, bez svijesti. Diego me stalno molio za pomoć, a ja nisam znala što učiniti. Znao je da ga drže kao zarobljenika, bojao se svega. Kad sam odlazila, rekao bi mi: 'Povedi me sa sobom…'"

Foto: Profimedia Veronica Ojeda

Otkrila je na kraju i da ga je dva puta posjetila u kući u kojoj je umro:

"Prvi put je bio dobro, sretan, igrao se s 'Diegitom'. Iako mi se to nije činilo kao mjesto gdje bi se netko trebao oporavljati. Drugi put sam došla dva dana prije njegove smrti… Bio je sam, samo tjelohranitelj i medicinska sestra koja je čitala časopis u dnevnoj sobi. Kad sam ga vidjela, rekla sam: 'Diego, što ti se dogodilo?' Bio je natečen, izobličen, s natečenim trbuhom i rukama."

Optuženike kazneno gone za "ubojstvo s konačnom namjerom", karakterizirano kada osoba počini nehaj znajući da bi to moglo uzrokovati nečiju smrt. Prijeti im od osam do 25 godina zatvora. Optuženi su neurokirurg Leopold Luque, psihijatar Agustina Cosachova, psiholog Carlos Diaz, medicinska koordinatorica Nancy Forlini, koordinatoa za medicinske sestre Mariano Perroni, klinički liječnik Pedro Pablo Di Spagna i medicinska sestra Ricarda Almirona.

Rezultati obdukcije bivše nogometne zvijezde prvi su put objavljeni u javnosti, a otkrivaju da je Argentinac umro od akutnog plućnog edema i bolesti srčanog mišića.

