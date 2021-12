Jelena Dokić (38), australsko-srpska tenisačica rođena u Osijeku, karijeru je završila 2014. godine. Osvojila je šest titula, igrala je finale Roland Garrosa 2002. godine i tada je bila četvrta igračica svijeta.

No, ti su sportski uspjesi ipak ostali u drugom planu jer je Jelena ipak poznatija po svojem traumatičnom odnosu s ocem Damirom koji ju je tukao i zbog kojega si je skoro oduzela život. Otac joj je u prošlosti i branio vezu s Hrvatom.

Dobar primjer toga što joj je znao raditi je i scena od prije dvadesetak godina. Dokić je tada u polufinalu Wimbledona izgubila od Lindsay Davenport što joj je bio jedan od najvećih uspjeha u karijeri, a umjesto da se raduje, njoj je taj poraz pao izrazito teško prvenstveno zbog reakcije njezinog oca Damira, koji joj je bio trener. Neposredno poslije tog meča njezin otac je napustio teren bez izgovorene riječi, a kad je došla do njega brutalno ju je izvrijeđao.

'Vjerovala sam da postoji nešto bolje'

"Prošla sam kroz pakao, ali nisam imala puno izbora. Bilo je ili da prođem kroz to ili da odustanem. U jednom trenutku htjela sam se ubiti. Malo mi je nedostajalo. Bez obzira koliko bi stvari postale teške, zbog zlostavljanja koje je činio moj otac, nasilja i maltretiranja, željela sam uvijek, kao i u tenisu, pronaći izlaz. Vjerovala sam da postoji nešto bolje, da mogu pronaći rješenje. Za to sam se borila - da imam bolji život jednog dana. Vjerujte mi igrala sam tenis deset godina i borila sam se s depresijom, a da sam imala adekvatnu podršku, bila bih još duže u tenisu”, rekla je Dokić za Telegraph.

Jelena je sada objavila dramatičnu poruku na Instagramu. Objasnila je zašto se povukla s društvenih mreža i zabrinula fanove.

"Pozdrav svima. Sigurna sam da ste primijetili da sam se povukla s društvenih mreža neko vrijeme. Hvala vam za sve poruke zabrinutosti i brige za moje stanje. Stvarno to cijenim. Prolazim kroz jako težak period u životu i kroz veliku promjenu. Potrebno mi je neko vrijeme da se oporavim, da se izliječim od procesa, boli i traume kroz koju prolazim. Znam da mi je puno vas pisalo i da nisam odgovarala i komunicirala s vama kao inače, ali želim da znate da trenutno nisam u dobrom raspoloženju da odgovaram i komuniciram s vama. To vrijedi i za objave na Instagramu, koji ću na duže vrijeme isključiti. Znam da se mnogi vesele mojim objavama i da u njima nalaze inspiraciju. Vrlo mi je žao zbog toga što trenutno nisam u situaciji to vam omogućiti. To je to za sada. Svi koji me susreću na ulici i koji mi kažu da ih moje objave inspiriraju, hvala vam na tome. Molim vas da znate da vas sve volim, da sam zahvalna za podršku i ljubav. Za moje prijatelje i ljude koji su mi blizu, koji znaju kroz što prolazim, hvala vam za svu ljubav i brigu. Ne znam što bih radila bez vas i vi znate tko se. Vratit ću se jača nego ikad, iako se trenutno tako ne osjećam, ali vratit ću se. Uvijek jesam, i znam da će sunce ponovno zasjati. Hvala vam za razumijevanje. Nadam se da ste imali sjajan Božić i želim vam svu sreću u novoj godini. Volim vas sve", napisala je Jelena Dokić.