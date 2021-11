ČAROBNA KAROLINA / Ona je san snova: Ništa seksipilnije od ove vruće Ruskinje nećete naći na Instagramu

Ruska gimnastičarka Karolina Sevastyanova jedna je od najseksepilnijih sportašica na svijetu. Ona je 2010. osvojila olimpijsko natjecanje mladih, a dvije godine kasnije uzela je i zlatnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji na Europskom prvenstvu, kao i zlato u finalu Svjetskog kupa, a onda došla i do najvažnije medalje u životu - zlata na olimpijskim igrama u višeboju. Uz to što je sjajna sportašica, Karolina je pažnju plijenila i svojom ljepotom. Tako je u jednoj velikoj anketi proglašena za najljepšu olimpijsku s prostora bivšeg SSSR-a. Nakon što je osvojila zlato na OI, tada 17-godišnja Karolina odlučila je prekinuti sportsku karijeru i posvetiti se onoj TV voditeljice i studiranju. No, uz te životne prioritete, Karolina je poprilično aktivna na Instagramu gdje na radost brojnih muškaraca objavljuje golišave fotografije.