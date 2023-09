Ljudska mašta stvarno nema granica. Bivši poznati vozač Formule 1, legendarni Sebastian Vettel, pronašao je bizaran hobi, ali s plemenitim ciljem. Naime, Vettel na stazi Suzuka, uoči Grand Prix utrke koja se vozi ovog vikenda u Japanu. Nijemac je pomogao izgraditi 11 hotela za kukce. Da, dobro ste pročitali - hotela za kukce.

Bioraznolikost

Četverostruki i najmlađi svjetski prvak u najluđem i najpopularnijem oktanskom sportu na svijetu pomogao je u izgradnji 11 hotela za kukce na drugom zavoju u Suzuki u sklopu kampanje za podizanje svijesti o bioraznolikosti.

Kampanja, nazvana Buzzin' Corner ili u prijevodu kutak za zujanje, za odmor, nije samo dovela do izgradnje hotela u kojima kukci mogu potražiti utočište, već je i stazi dala novi izgled, prenosi The Sun.

Rubnjaci u crnim i žutim prugama, pčelice oko nas

Rubnjaci s unutarnje strane ugla na stazi, na drugom zavoju, obojani su u crne i žute pruge kako bi izgledali poput pčele.

Vettel je pozvao vozače i šefove iz različitih F1 momčadi da vide obavljeni posao, a Hamilton, Alonso i društvo došli su kako bi vidjel ovo pravo malo zujajuće remek djelo. Četverostruki svjetski prvak objasnio je uzbudljivi projekt u videu na svom Instagramu.

"Jako sam vrlo uzbuđen. Pokrećemo novi projekt i zove se Buzzin' Corner. Ima jedna posebna stvar na ovom uglu ovog vikenda, rubnici su obojeni u žuto i crno, To je jedinstveno jer su svi ostali rubnici, primjerice na ulazu u ugao, obojeni u bijelo i crveno."

'Nadamo se kako je ovo samo početak'

U nastavku je pojasnio što projekt predstavlja, rekavši:

"Ovim projektom želim podići svijest o važnosti i temi bioraznolikosti."

Bivši vozač Ferrarija i Red Bulla također je dodao:

"Nadajmo se da je ovo samo početak inicijativa i projekata diljem svijeta, koji vode do više žutih i crnih rubnjaka na trkaćim stazama i više staništa, prostora za kukce, kao i borbi za biološku raznolikost. Moramo slaviti raznolikost ne samo u ljudskim bićima, već i u prirodi i (mi) je moramo zaštititi. To mi je jako blizu srca, stalo mi je do toga i to je ono što želim ovdje naglasiti, te podići svijest."

Velikan formule 1

Velika nagrada Japana održava se ove nedjelje, a ljubitelji utrka nadaju se da će akcija doživjeti vrhunac nakon VN Singapura prošlog vikenda.

Za spomenuti kako Sebastian Vettel spada u red najvećih vozača ikad u formuli 1. Prije 12 godina, 2011., postao je najmlađi dvostruki, 2012. trostruki, a 2013. četverostuki svjetski prvak u povijesti ovog športa. Vettel posjeduje još mnoge rekordne atributa "najmlađi" u disciplinama mjerenja segmenata u formuli 1, kao što su: najmlađi vozač koji je osvojio najbolju startnu poziciju, koji je osvojio bodove, vodio u utrci, pobijedio ili ostvario 50 postolja.

