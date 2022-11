DIVNA ŽENA / Samozatajna, prelijepa i skromna supruga Matea Kovačića aktivna je na Instagramu, a ovo su njene najbolje objave

Ako netko ruši stereotipe o ženama nogometaša, to je onda zasigurno poduzetnica Izabel Kovačić. Samozatajna i skromna, supruga Matea Kovačića (28), rijetko se pojavljuje u medijima, a kada to čini, to je najčešće zbog posla. Osim toga, Izabel je aktivna na Instagramu gdje često dijeli modne kombinacije, ali i nešto malo detalja iz privatnog života. Naime, Izabel je vlasnica brenda ekoodjeće i obuće koji je omiljen među domaćim i svjetskim trendsetericama. Podsjetimo, Mateo i Izabel vjenčali su se 2017. godine, nakon sedam godina veze, u istoj crkvi u kojoj su se i upoznali. Poznato je da se Izabel, zbog lijepoga glasa, ali i stasa, često isticala među drugim djevojkama, a najviše je voljela pjevati duhovne šansone i psalme na nedjeljnoj misi. Zato je ova zgodna supruga nogometaša uposlila svoj bivši zbor da joj pjeva na velikom vjenčanju. Tri godine nakon svadbe, par je dobio sinčića Ivana, kojeg Izabel drži podalje od objektiva. Ali bez obzira na to što obitelj drži u privatnosti i što se ne pojavljuje u medijima, Izabel nerijetko dijeli objave na Instagramu, gdje ju prati oko pola milijuna ljudi.