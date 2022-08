POTRESNO / Ryan Giggs je razotkriven, zavirili mu u mobitel: 'Tako sam jeb*** bijesan sada, mogao bi učiniti bilo što. Mrzim te!'

Skandal potresa Veliku Britaniju. Proslavljeni bivši nogometaš, sad trener bez posla Ryan Giggs, nalazi se na optuženičkoj klupi na kojoj je optužen da je svoju bivšu djevojku Kate Greaville udario glavom tijekom njihove svađe koja se odvijala u njegovoj vili vrijednoj 1,7 milijuna funti. Navodno ju je kontrolirao i zlostavljao pune tri godine. Bivši nogometaš optužen je za kontroliranje i zlostavljanje PR-ovke u razdoblju između kolovoza 2017. i studenog 2020. Optužen je za napad na bivšu djevojku i njezinu sestru Emmu, a Giggs negira sve optužbe. Britanski mediji s velikom pozornošću prate ovaj slučaj i seciraju izrečeno na suđenju, odnosno dokazni materijal u procesu koji često znaju biti i otkrivanje svega i svačega. Kate Greaville tvrdi kako ju je Ryan Giggs prevario s 12 žena i kako je živi užas bilo biti s Ryanom u lockdownu. "Uplakana bivša djevojka Ryana Giggsa rekla je policajcima da ju je varao s desetak žena jučer na sudu", piše jedan od najčitanijih dnevnih listova u zemlji The Sun. Snimka policijske kamere te noći pokazala je kako je Kate Greville to izjavila u noći kada ju je Giggs navodno udario glavom. Prvotno je Kate tvrdila da ju je Ryan Giggs za vrijeme veze varao s 8 žena, da bi to promijenila u brojku 12. Također, tvrdi i kako je proživjela pravi pakao u lockdownu s Ryanom. “Uglavnom, našla sam gomilu sr*nja prije nego što sam mu rekla i zadržala sam to za sebe. Otkrila sam da me zadnjih šest godina varao s deset ili 12 žena", rekla je Kate Greaville, prenosi The Sun. Članovi porote čuli su i da je bivši nogometaš svojoj bivšoj djevojci napisao poruku pod naslovom ‘Laži, laži, laži‘ te drugu pod nazivom ‘Ucjena‘ nakon što ga je odblokirala. "Tako sam jeb*** bijesan sada, bojim se samoga sebe jer bih mogao učiniti bilo što. Zapravo te mrzim zbog svega što si mi učinila. Mrzim te. Mrzim. Mrzim. Mrzim...", glasila je jedna od njegovih poruka.