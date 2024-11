Igrač Tottenhama dobio drakonsku kaznu zbog rasističke uvrede upućene suigraču

Rodrigo Bentancur, reprezentativac Urugvaja i nogometaš Tottenhama, drakonski je kažnjen zbog rasističkog vrijeđanja suigrača, javlja britanski BBC.

Bentancur je dobio iznimno visoku kaznu od sedam utakmica suspenzije za domaća natjecanja (može igrati u Europi) i čak 100 tisuća funti kazne. Engleski savez kaznio je Bentancura zbog rasističke šale k suigraču Heung-Min Sonu koju je Bentancur izjavio u urugvajskoj televizijskoj emisiji u srpnju ove godine. U spornom intervjuu, voditelj je pitao Bentancura može li mu nabaviti dres Sona na što je Bentancur odgovorio: "Sonov dres ili nekog njegovog rođaka i tako svi izgledaju isto", nespretno se našalio Urugvajac i sad će morati pauzirati od premijerligaških utakmica sve do Boxing daya (26. prosinac).

Bentancur se Sonu odmah ispričao: "Odmah se ispričao za komentar, ali bili smo na odmoru u to vrijeme tako da sam bio kod kuće i nisam ni shvatio o čemu se radi. Samo mi je poslao dugu poruke isprike, znao sam da to ozbiljno i misli. Kad smo stigli na pripreme gotovo se rasplakao dok se ispričavao. Mislim da mu je stvarno žao", izjavio je Son, no to nije spasilo njegova suigrača od visoke kazne.

