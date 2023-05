GNJUSNO / Rekao joj je da je dobra samo za kuhinju i krevet: Onda ju je šokirao prijetnjom što bi joj napravio da mu je kćer

Natalia Wawrzyniak je poljska nogometna sutkinja koja je u tom poslu od 2019. Okušala se i kao nogometašica, ali karijeru ove 27-godišnjakinje prekinula je teška ozljeda koljena. Otvorila je dušu i otkrila kako se kao sutkinja susreće s mnogim neugodnim situacijama. "Najviše me boli što igrači i treneri imaju pretjerano mišljenje jedni o drugima. Ne shvaćaju da na utakmice u najnižim rangovima dolaze mlade suci, koji tek uče i stiču iskustvo. Ako pogriješimo, na našu stranu lete takvi epiteti da ih je žalosno citirati", rekla je Natalia pa se kontkretno dotaknula situacija s jedne utakmice: "Trener je očito imao probleme sam sa sobom. Doveo je u pitanje sve moje odluke. Rekao je da sam sposobna samo za kuhinju, a ne da sudim. I govorio je svojim igračima da sam dobra samo za krevet i ništa više. Nakon utakmice rekao je da bi, da ima kćer kao što sam ja, da bi joj razbio glavu. To više nije uvreda, razbiti nekom glavu je nešto mnogo opasnije." Unatoč tome, Natalia ne odustaje, a želja joj je suditi u nekoj od profesionalnih liga. "Voljela bih napredovati, osim tih nekoliko incidenata, sve ostalo je ok."