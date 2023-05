Hajduk je jučer u posljednjem kolu HNL-a u ovoj sezoni pobijedio na Poljudu Šibenik 3-0, ali proslavu navijača Hajduka zasjenila je tučnjava podno istočne tribine.

Naime, prema informacijama koje su se pojavile na društvenim mrežama i u nekim medijima, do sukoba je došlo između jednog redara i nekolicine navijača koji su slavili na terenu.

Redar je, prema informacijama s društvenih mreža, neprovjerenim doduše, grublje reagirao u spriječavanju ulaska simpatizera Hajduka na teren, a onda je napadnut. Skinuo je sa sebe redarsku majicu i krenuo u obračun protiv višestruko brojnijeg suparnika.

U komentarima na navijačkim platformama poput Balkanskih navijača spominje se kako je redar grublje reagirao prema jednoj djevojčici koja ima 12 godina, pa su ostali to vidjeli i krenuli u pohod na redara koji se zna tući i očito trenira borilačke sportove, prema viđenom.

No, ako je istina to grublje postupanje prema djevojčici, onda je to sramotan potez redara.

