Bivši nogometaš, Katalonac uvjerenjem, kako on to tvrdi i govori, slavni Gerard Pique, odmarao se krajem kolovoza s novom djevojkom Clarom Chiom Marti u Hrvatskoj. Naši fotoreporteri snimili su ih kod Dubrovnika na jahti koju su unajmili. Priložene fotografije su snimljene dana 23.08.2023. na Lopud. Bio je to drugi dan ljetovanja. Gerard Pique i Clara Chia Marti izabrali su čarobno lijepu uvalu na plaži Sunj. Pigeu i Clari nisu bili sami.

Novopečeni par nije bio sam na ljetovanju, društvo im je pravila Piqueova obitelj, njegovi roditelji, Joan Pique i Montserrat Bernabeu, te njegov brat Marc Pique sa suprugom Mariom Vallas, javlja Pixsell. Sanjin Strukić, poznati fotoreporter navedene fotoreporterske agencije, donosi fotografije.

Bivši nogometaš odlučio se za mirni odmor u Hrvatskoj kako bi se maknuo od novonastale drame s njegovom bivšom suprugom, jednako slavnom Shakirom, s kojom vodi spor oko skrbništva nad njihova dva sina. Shakira i Pique prekinuli su dugogodišnju vezu sredinom 2022. godine jer ju je on prevario s Clarom.

Pique odnedavno živi s Clarom i to u prvom domu koji je dijelio s kolumbijskom pjevačicom.

