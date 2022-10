Popularna rumunjska TV zvijezda i manekenka, Christina Ich, otkrila je dramatičnu priču tamošnjim medijima. Christina je bila u vezi s bivšim nogometašem Alexom Piturcom, inače sinom bivšeg rumunjskog izbornika Victora Piturce.

Prekrasna manekenka rekla je kako je požalila na vezu s bivšim nogometašem i što mu je rodila sina Noaha. Bilo je velikih problema u vezi, a lijepa Christina tvrdi da joj je to zagorčalo život.

"Da nisam rodila Noaha, ja bih spakirala kofere, otišla u planine i tamo se zaključala. Bilo je trenutaka kada sam htjela daleko pobjeći, ali napravili smo bebu prebrzo. Bila je to ljubav na prvi pogled, ljubav s obje strane, ali što možete znati o čovjeku nakon tri mjeseca? Neki se ne upoznaju ni nakon 20 godina", veli Ich.

Alex je inače poznat po raskalašenom načinu života; puno troši, izlazi van, a očito voli i društvo s djevojkama. Na kraju je bivši nogometaš ostavio Christinu i zapravo joj olakšao život.

"Bilo mi je užasno, sjela bih i razmišljala o svemu. Nisam znala što radi, ni kako se osjeća. Kroz glavu su mi prolazile najgore stvari. Znam da nije miran čovjek, da ne ide u crkvu i slično… Znala sam što dobivam, ali dala sam mu slobodu, ali sam i ja htjela slobodu", rekla je.

"On voli ludi život i provode. Pustila sam ga da radi što želi, ali granice moraju postojati. On je težak čovjek. Nije me pronašao u smeću, ne nedostaje mi. Imam svoj novac i svoj dom", zaključila je.