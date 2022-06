Jedan od najpoznatijih MMA boraca na svijetu, prvak teške kategorije u UFC-u, moćni Francis Ngannou, prije više od godinu dana osvojio je naslov pobjedom nad Stipom Miočićem. Od tada se borio sa Cyrilom Ganeom ove godine te je slavio odlukom sudaca. Ngannou uživa u slavi i novcima koje je zaradio, ali se istovremeno "bori" s Dana Whiteom i UFC-om kako bi se izborio za bolje uvjete i bogatiji ugovor.

Tako je popularnu Kamerunac snimao video za svoj YouTube kanal te je naletio na snimku Sare Damnjanović, prekrasne Srpkinje koja je, osim što je influencerica, i vlasnica crnog pojasa u taekwondou.

Prekrasna Sara ima preko 750 tisuća pratitelja na Instagramu te uživaju u njezinim objavama. Privlači pažnju sa svih strana, a za oko je zapela i moćnom Ngannouu.

'Ona je prekrasna zvijer'

On je naletio na kompilaciju njezinih taekwondo poteza te je bio šokiran potezima prekrasne Sare. Naravno, nije mu trebalo dugo da primijeti koliko je lijepa srpska influencerica.

"Ona je lijepa. Ona je prekrasna zvijer. Ne bi volio da me udari tim kružnim udarcima u trbuh. Može vam slomiti rebra. Njene kretnje i udarci djeluju tako snažno", komentirao je Kamerunac.

Ipak, popularni Predator joj savjetuje da se ne okušava u MMA-u.

"Jako je dobra u taekwondou, nemojte me krivo shvatiti. To nije dovoljno dobro da se bori u MMA-u. S druge strane ni djevojke iz MMA svijeta ne bi mogle njoj parirati kada je u pitanju taekwondo. To su dvije različite situacije. Ako bi se posvetila treniranju MMA-a, definitivno bi bila dobra. Postala bi opaka", rekao je Ngannou.