Elizaveta Tuktamiševa skinula se u časopisu za odrasle

Jedna od najboljih ruskih klizačica Elizaveta Tuktamiševa (24) našla se u središtu pisanja ruskih i prenošenja svjetskih medija. Bivša svjetska prvakinja i europska prvakinja, koja je više puta bila gošća u zagrebačkom Domu sportova, ovoga puta skinula se za popularni ruski časopis za odrasle Maximu.

Osvanula u erotskoj publikaciji Maxim – naslovnici

Na naslovnici se pojavila u donjem rublju, dok se u časopisu skinula do kraja, na radost fanova…

“Sportašice su rijetko naše gošće, posebice ako su u pitanju svjetski prvaci, ali ona je pristala”, opisao je Maksim slavnu gošću u najavi za novo izdanje naslovnice…

Vratila se na SP nakon 6 godina izbivanja

Elizaveta Tuktamiševa, koja je nedavno stekla pravo nastupanja za Rusiju na velikom natjecanju, rekla je da joj je glavni cilj na predstojećem Svjetskom prvenstvu u umjetničkom klizanju 2021. “uživati u tome i dobiti potpunu satisfakciju tim nastupom”.

Pobijedila je aktualnu europsku prvakinju Alenu Kostornaia u finalu Ruskog kupa u Moskvi, zaradivši jedino preostalo mjesto u nacionalnom sastavu koji putuje u Švedsku kasnije ovog mjeseca.

Tuktamysheva je završila na trećem mjestu, iza trojke legendarnog trenera Eterija Tutberidzea, koju je predvodila 14-godišnja Kamila Valieva.

Međutim, kako niti jedna od cura još nema potrebnu dob za natjecanje u seniorskim disciplinama, javljaju ruski mediji, jedino upražnjeno mjesto u reprezentativnoj ekipi pripalo je Tuktamyševoj, koja bi se sada tako trebala ponovno pojaviti na svjetskoj sceni nakon šestogodišnjeg izbivanja.

‘Toliko dugo nisam nastupala na svjetskim prvenstvima, da jednostavno želim uživati’

Govoreći o svom dugo očekivanom povratku, Tuktamyševa je rekla da je “preplavljena srećom” i da je više usredotočena na uživanje u svom nastupu na kraju sezone, nego na osvajanje medalja…

“Toliko dugo nisam nastupala na svjetskim prvenstvima da jednostavno želim uživati i imati zadovoljstvo što sam tamo”, rekla je klizačica, prenosi RT.com.

Inače, u studenom 2018. Elizaveta Tuktamyshevaizvela je jednu od najseksipilnijih klizačkih točki, ostavši tokom plesa samo u grudnjaku.

Elizaveta je klizala obučena u uniformu stjuardese, ne bi li pred kraj nastupa skinula suvišnu odjeću sa sebe. Mlada Ruskinja je očito oduševila sud te je zahvaljujući osvojenim bodovima, osvojila Grand Prix u Kvebeku.

Britney kao inspiracija

Kasnije je priznala kako je ovom izvedbom odala počast pjevačici Britney Spears i njezinom singlu ‘Toxic’, starom 15 godina.