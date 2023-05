VJEČNO SU JOJ ZAHVALNI / Poznata pornoglumica spasila kultni talijanski klub prodajom golih fotografija: 'Htjela sam pomoći'

Poznata pornoglumica Amandha Fox svojim je slikama na kalendaru spasila Vicenzu od bankrota: "Moji fanovi su mi skrenuli pažnju na to da je Vicenza proglasila bankrot. Naravno da je bilo jako tužno da se u godini u kojoj smo obilježili 40 godina od srebra u Serie A dogodi nešto takvo. Često dolazim u Vicenzu, jako je volim. Zato sam htjela pomoći", rekla je Amandha za The Sun. Tih je dana igračima plaća kasnila po četiri mjeseca, te je klubu proglašen bankrot, a talijanske tiskovine pišu kako je svaki kalendar košta 7.6 eura. Ne zna se točna brojka koliko je klub profitirao od njenih slika, ali navode kako je to bio ključan iznos za opstanak.