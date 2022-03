Potvrđena je šokantna vijest, bivši UFC prvak u teškoj kategoriji Cain Velasquez sudjelovao je u pucnjavi u ponedjeljak u kojoj je jedan muškarac ozlijeđen. Novost je objavio TMZ, a Velazquez je sudjelovao u pucnjavi u Morgan Hillu u Kaliforniji i u oružanom sukobu jedna je osoba ozlijeđena.

Izvori NBC-a otkrili su kako je Velazquez u pritvoru i suočen je s optužbom, a to je potvrdila i policija, no nije navedeno zbog čega točno. Priopćili su da trenutno istražuju motiv i okolnosti u kojima je došlo do incidenta, koji je nastupio u ponedjeljak u 15 i 14 sati.

Planirao je povratak u kavez?

Velasquez (39) trenira na American Kickboxing Academy u San Joseu, oko 40 kmsjeverno od mjesta pucnjave. Rođen je u Salinasu, otprilike 80 km južno od Morgan Hilla…

Velasquez se nije natjecao u slobodnoj borbi od 26-sekundnog poraza nokautom od aktualnog prvaka u teškoj kategoriji Francisa Ngannoua u veljači 2019., na UFC eventu. Od tada se bavio profesionalnim hrvanjem u WWE, kao i u Meksiku.

Iako se vjeruje da se Velasquez povukao iz MMA-a, glavni trener AKA Javier Mendez nedavno je rekao MMA Junkieju da "ima to ako to želi" s obzirom na potencijalni povratak u kavez.

Velasquez je bio dvostruki UFC prvak u teškoj kategoriji i drugi po redu uspješnosti po obranjenim pojasevima prvaka u UFC-u (2 obrane). Kroz karijeru su ga mučile razne ozljede, ali radi se o jednom od najboljih teškaša ikad u UFC-u. Šteta što su ga ozljede zaustavile za još uspješniju, ionaku veliku karijeru.