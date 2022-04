Prije dvije godine, točnije 21. lipnja 2020., srpska olimpijka u streljaštvu Bobana Momčilović Veličković preminula je. Tragedija se dogodila samo 20 dana nakon što je rodila sina i za sumnju, prema podnesenoj kaznenoj prijavi, ima pogrešku liječnika, odnosno pogrešnu procjenu-reakciju u hitnoj situaciji, koja je dovela do tragedije, krajnjeg ishoda pacijenta. Tako se, naime, da nekako iščitati iz svega ovog...

Suprug bez nje sad odgaja sina

Bobanina priča rasplakala je čitavu Srbiju kao i regiju, a gotovo dvije godine kasnije, njen suprug koji bez nje odgaja sina kojeg je rodila neposredno pred smrt, otkrio je kako su izgledali njeni posljednji dani...

On je za srpski site 24.sedam.rs podijelio potresne detalje iz bolnice u Zaječaru, gdje je tridesetjednogodišnja Bobana rodila 1. lipnja, a potom upala u teško stanje kada je dobila eklampsiju. Na inzistiranje doktora, ona nije odmah prebačena u Beograd, a kad se to konačno dogodilo, već je nažalost bilo kasno. Njen suprug Miroslav Miša Momčilović podnio je i kaznenu prijavu, jer smatra kako je kasno prebačena na liječenje. Stručno sudsko vještačenje još uvijek se čeka...

"Miša više ne želi da čeka. On je za 24sedam otkrio sve: pokazao je dokumenta, nalaze, uvid u njegove odluke, čak i poruke koje je njegova supruga razmjenjivala s liječnikom. I ponašanje u vrijeme kada je postalo jasno da je Bobanin život u opasnosti. Tu je i obdukcijski nalaz u koji je redakcija portala 24sedam imala uvid, ali je odlučila da ga ne objavljuje iz poštovanja prema našoj velikoj šampionki", stoji u pisanju spomenutog web sitea.

Opsežna kronologija

"Posljednji dani svibnja nagovještavali su da nešto nije u redu u odnosu doktora i pacijenta. Prvi dani lipnja to će i potvrditi."

U opsežnoj kronologiji događaja, odnosno komunikacije doktora i pokojnice, navodi se i sljedeće:

"Oko 18.00, samo nekoliko sati nakon poroda, javlja mi se i kaže da ima nenormalne bolove u glavi i da je to neizdrživo, te da je uz to i rana boli. Kaže mi: 'Umirem od bolova'. Dolazim 2. lipnja u bolnicu da se nađem sa doktorom. Poručuje mi da je Bobana upala u eklampsiju, da je imala nekoliko epileptičnih napada sa visokom hipertenzijom i do 240/120, ali da je stabilno. Pored njega je kardiolog, ali je žena bila uzdržana. On je ponovio da će je stabilizirati i da to neće biti problem. Zahtijevam da je šalju u Beograd! Dr Roško mi odgovara da nema potrebe, kaže da je stabilno i da će uskoro biti sve u redu. Sljedećeg jutra me zove i kaže da kupim magnezij jer ga nemaju. Kada sam stigao sa dva pakiranja, oko osam sati, rekao mi je da su ga nabavili.

Šesti dan lipnja promijenio je sve

Šesti dan lipnja promijenio je sve. Baš sve. I to naglavačke. Miroslav je u bolnici bio već u sedam ujutro...

"Dolazim na interno i dr. Sandra mi kaže da je i tokom noći Bobana imala hipertenziju, da čeka načelnika i doktoricu radi konsultacije da se Bobana prebaci za Beograd. Nakon 10 minuta zove me dr Roško i poručuje da Bobana ima edem, da je 'super stanje', te da je pritisak stabilan i da je šalju za Beograd, gdje će to doktori srediti. Pored mene su Milan Zlatić i Milan Veličković, koji su sve to čuli."

Bobana je bila u nesvjesnom stanju. "Izlazi doktorica i pita da li je Bobana najavljena, a doktorica iz Zaječara kaže da nije i da su rekli da je tu dovezu. Nakon desetak minuta izlazi načelnica i vidno uznemirena naređuje da je voze u Urgentni centar, kaže da su minuti u pitanju. Daje doktora i sestru u pratnju i traži broj doktora Roška. On se ne javlja i odbija sve pozive! Odbija i moj poziv, kao i poziv kolegice iz Zaječara. Hitno odlazimo u Urgentni centar gdje je Bobana na reanimaciji nekih dva sata. Do nekih 18 sati joj rade CT glave".

Dvadeset prvog lipnja zauvijek je otišla Bobana, junakinja Srbije

Borba liječnika u Beogradu za Bobanin život, na čemu im je Miroslav neizmjerno zahvalan, trajala je narednih 15 dana. Dvadeset prvog lipnja zauvijek je otišla Bobana, junakinja nacije. Osim brojnih medalja i zasluga za Srbiju, iza nje je ostao sinčić, ostalo je sjećanje na jedan čarobni osmjeh. I ostala je praznina koju je nemoguće popuniti...

Za smrt srpske šampionke do današnjeg dana nitko u Srbiji nije odgovarao. Čekaju se odluke viših instanci, među kojima je i Medicinski fakultet. Na njima je da se napravi traženo vještačenje, koje je u skladu sa svojim nadležnostima naredio javni tužitelj iz Zaječara. Čeka se i odluka o odgovornosti doktora. Odluke se još čekaju, a bliži se druga godišnjica od Bobaninog odlaska.

"Miroslav neće odustati od borbe za istinu jer na to nema pravo, jer ga na to obavezuje uspomena na Bobanu i odgovornost prema njihovom djetetu", navodi se u zaključku.