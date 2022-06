Američka MMA borkinja Paige Vanzant svakim danom je sve popularnija, no za to nisu zaslužni njeni sportski uspjesi, već to što objavljuje izazovne fotografije na društvenim mrežama. A nedavno je otišla i dalje, te pokrenula stranicu u stilu OnlyFansa na kojoj prodaje svoje eksplicitne snimke.

Na Instagramu ima 3.1 milijuna pratitelja s kojima dijeli (gotovo isključivo) jako provokativne fotografije i videe i tako ih pokušava motivirati da kupe koji njen eksplicitni video.

"Sviđa li vam se ovo? Postaje sve bolje. Ne propustite dosta novih stvari", napisala je Paige pa dodala:

"Uvijek vjerujte ljudima koji vole velike guze. Oni ne mogu lagati."