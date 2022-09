Popularna Ronda Rousey svoju je slavu stekla u MMA sportu, gdje je osvajala naslove u Strikeforceu i UFC-u. Godinama je bila najdominantnija borkinja u najjačoj MMA organizaciji, a onda je sve šokirala kada se povukla iz sporta 2016. godine nakon poraza od Amande Nunes. Postala je prva žena u UFC-ovoj Kući slavnih, a karijeru je okončala s 12 pobjeda i dva poraza.

Ova atraktivna 35-godišnjakinja se okrenula hrvanju, s kojim se bavi od 2017. godine. Odradila je preko 50 nastupa te je možda i najveće ime u WWE organizaciji. Mnoge je interesiralo kako se nakon MMA-ja okrenula hrvanju.

"U MMA-u, ako bi htjela napraviti neko bacanje, ne bih uspijevala. U hrvanju takve stvari mogu raditi stalno Ovdje možeš borbu napraviti što je zabavnije moguće, umjesto da se trudiš da što prije završi. Je li loše reći da je to samo zabava? Ljudi me pitaju je li ovo lakše, ali ja im kažem da je fizički jako teško. Ovdje svi rade zajedno kako bi osigurali da sve bude što bolje", pojasnila je popularna Ronda.

Posljednju borbu Ronda je odradila protiv Sonye Deville, a tamo se susrela s nekoliko problema. Osim što se borila protiv sedam godina mlađe borkinje, istovremeno se borila i sa svojim sportskim grudnjakom. U nekoliko je navrata namještala svoj grudnjak, koji ju baš nije slušao. Na kraju je uspjela slaviti protiv Deville, a kasnije je prokomentirala borbu sa svojim grudnjakom.

Objavila je snimku na Instagramu i napisala: "Ono kada se moraš boriti protiv protivnika i grudnjaka u isto vrijeme", napisala je Ronda.

Otkrila je Ronda i što bi ju moglo vratiti u MMA. Postoji sampo jedna borba koju bi htjela odraditi.

"Samo je jedna osoba u igri. Samo bi se zbog jedne osobe vratila u oktogon. To sam rekla već milijun puta, ne radi se o nečem novom. MMA-u bi se vratila zbog Gine Carano. Ona je razlog zbog čega sam se i počela boriti. Zbog nje sam znala da postoji mogućnost da postanem borkinja. Vječno sam joj zahvalna, ako bi mi sutra ponudila meč, pristala bih na to. Čak da mi ponudi i meč u dvorištu, odradila bih to i tamo. Nije me briga, borila bi se protiv Gine gdje god ona želi. Ako ona to želi, ja ću ostaviti svoju ponudu na stolu, neka zna da postoji mogućnost za to. Ne planiram ju tjerati na to jer ju poštujem. Gina, hvala na svemu", rekla je Ronda.