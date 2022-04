Popularna brazilska pjevačica Anitta prošle godine opet je priznala kako se ljubila s Neymarom i hodala s Malumom. Tabloidi su špekulirali kako su Anitta i Neymar u vezi, ali ona je u svojih nekoliko istupa u medijima dala do znanja kako su njih dvoje prijatelji i kako nisu niti su ikad bili...

Neymar tada imao djevojku

Dogodilo se to među njima još tamo 2019., kad je brazilski nogometni majstor imao djevojku, na karnevalu u Rio de Janeiru. Inače, prethodnih godinu dana Neymar se dosta smirio po tom pitanju, te takve stvari sada drži samo za sebe i ne želi da se to javno objavljuje. No, njegovo "prljavo rublje" i dalje se vrti po medijima. Prema prenošenju The Suna, Anita i Neymar ljubili su se podosta u VIP-u, bez obzira što je tadašnja Neymarova bivša djevojka Bruna Marquezine bila u blizini...

Ova pjevačica čije pravo ime je inače Larissa de Macedo Machado priznala je u jednom podcastu da je imala aferu s Neymarom, ali da je sve to trajalo samo jednu noć. Kazala je da su se poljubili, ali nije dalje htjela ništa detaljno otkriti...

Pop senzacija

Web site UOL tvrdi da se Neymar i pop senzacija rođena u Riju, čiji je debitantski album iz 2013. dosegao prvo mjesto u Brazilu, nakon završetka zabave vratili u apartman s grupom ljudi, uključujući surfera Gabriela Medinu.

Anitta je priznala da nije bila prijateljica s glumicom i manekenkom Brunom, koja je u listopadu 2019. objavila da su se ona i njezin dečko, nogometna zvijezda PSG-a, rastali...

'Samo sam frendica s njim'

No, inzistira Anitta i dalje na tome da je samo dobra prijateljica s Neymarom (27) i da se između njih ništa nije dogodilo...

'Neymar je moj prijatelj i nikada mi nije bio dečko'

"Družili smo se to noći i to svi znaju jer postoje fotografije. On je moj prijatelj i nikada mi nije bio dečko. Poljubili smo se i to je istina i tu noć smo bili zajedno, ali to sada ništa ne znači", rekla je ova pjevačica koja je također potvrdila u istoj emisiji da je bila u ljubavnoj vezi s poznatim pjevačem Malumom, te priznala da ga još uvijek voli.