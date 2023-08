Dva dana prije proslave 28. obljetnice ponosne hrvatske vojnooslobodilačke akcije Oluja, srpski tabloid Kurir plasirao je snimku navodne bakljade Delija u ponosnom hrvatskom kraljevskom gradu Kninu, kao i pjesmu Crvenoj Zvezdi, "veličanju srpskih korijenja".

Navodno veliko slavlje

"Kurir je došao do snimke velikog slavlja navijača crveno-belih u jednom mjestu u okolici Knina. Uz dobro poznatu Zvezdinu pjesmu i bakljadu pjevalo se do duboko u noć voljenom klubu. Knin je jedan od gradova u kojima se srpski prvak volio u prošlosti. Voli se i danas i Knjinjani to ne kriju", stoji u pisanju Kurira.

Srpski medij navodi snimku kao autentičnu, ali ne navodi kad su se bakljada i pjesma dogodili, odnosno o kakvom se događaju radi, je li u pitanju svadba ili nešto drugo. Na snimci se, isto tako, može vidjeti bakljada, jednu osobu kako u transu diže tri prsta i čašu pive u ruci, kao i čuti ženski glas na mikrofonu kako govori ushićeno:

'Neka ovako bude svake godine'

"Neka ovako bude svake godine, da nikad ne zaboravljamo naše korijenje".

Središnja svečanost obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 28. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja održat će se u subotu, 5. kolovoza 2023. u Kninu.

Proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 28. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja održat će se 5. kolovoza Kninu, gdje su u tijeku završne pripreme.

Središnja svečanost u subotu

S obzirom na lošu vremensku prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda, prema kojoj su izgledni pljuskovi s grmljavinom, a moguće i olujno nevrijeme, središnja svečanost održat će se na Trgu dr. Ante Starčevića, koji će biti dijelom natkriven kako bi se program mogao nesmetano odvijati i pratiti.

Operacija Oluja (4. kolovoza − 7. kolovoza 1995.) velika je vojno-redarstvena operacija u kojoj su Hrvatska vojska i policija oslobodile okupirana područja Republike Hrvatske pod nadzorom srpskih terorista, kojima je bila uspostavljena paradržava Republika Srpska Krajina i bez kakva međunarodnoga priznanja.

Operacijom kojom se svaki Hrvat ponosi i mora ponisiti, vraćen je u hrvatski ustavno-pravni poredak cijeli okupirani teritorij, osim istočne Slavonije. Međutim, ta i nekoliko sljedećih pobjeda Hrvatske vojske stvorit će uvjete u kojima je od siječnja 1996. godine započeo proces mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja.

Konačna pobjeda

Oluja je, uz Operaciju Bljesak, ključna akcija koja je dovela do kraja Domovinskoga rata. U operaciji je oslobođeno 10 400 četvornih kilometara ili 18,4 posto ukupne površine Hrvatske. Na kraju je Hrvatska uspjela ostvariti svoj cilj i izvoljevati konačnu pobjedu kojom je naša država, naš narod, dobili slobodu.