Zanimljivu situaciju i pravu avanturu proživio je slavni David Beckham o kojoj piše i čitani tabloid The Sun - 'David Beckham preskače ogradu i šulja se kroz grmlje kako bi pobjegao od gužve nakon što je gledao sina Romea kako debitira za Brentford' - naslov je poznatih dnevnih novina o situaciji koja je našla svoje retke u engleskim tabloidima i sad nasmijava čitavu Englesku…

Romeo debitirao, tata bježao

David Beckham kreirao je, izveo bolje rečeno, bizaran bijeg nakon što se suprotstavio lošim vremenskim prilikama i gledao svog sina Romea kako debitira za drugu momčad Brentforda. Becksov srednji sin, 20-godišnji Romeo, prošlog je tjedna potpisao ugovor o posudbi s Londončanima, kao nogometaš Inter Miamija II, na veliko iznenađenje mnogih.

Romeo je igrao u akademiji Arsenala do 2015. godine, a nakon toga je uzeo šestogodišnju pauzu od nogometa i okušao se u tenisu. No, ni to ga nije zadovoljilo pa se vratio nogometu i igrao za Fort Lauderdale, filijalu Inter Miamija koji je u vlasništvu njegovog oca.

Romeo Beckham debitirao je za Brentford B protiv Eritha & Belvederea u utorak navečer, a sad ugledni Sky Sport piše o bijegu njegovog tate...

David je, naime, stao pokraj tribine u kapuljači, ali ni to mu 'skrivanje' nije uspjelo pomoći da ga navijači ne prepoznaju. Bio je na meti brojnih dobacivanja, ali na sve se samo nasmijao i nakon svega napustio utakmicu preko ograde. No, nakon što je vidio koliko je htio, odlučio se za odlazak ali na stražnji izlaz, kroz šikaru, preko ograde...

Bivši kapetan Engleske i Manchester Uniteda preskočio je, onako mokar od kiše, ogradu kako bi napustio stadion. Becks je potom preskočio još jednu ogradu i prošao kroz grmlje kako bi pobjegao od gomile obožavatelja na Park View Roadu.

'Bio je nevjerojatan igrač'

"Njegov otac je bio nevjerojatan igrač i nevjerojatan karakter koji je imao čudesnu karijeru. Mi ovdje igrače tjeramo do maksimuma. Romeo na to pristaje, radi žestoko i potpuno se uklopio u momčad. Trebao bi biti ponosan na ovo", rekao je trener druge momčadi Brentforda Neil MacFarlane.

International News Online portal javlja:

"David Beckham našao se u jedinstvenoj situaciji".

Vrijedi spomenuti kako su utakmicu B momčadi pratila 554 gledatelja. Iako se Romeo nije upisao u strijelce, odigrao je ključnu ulogu da pomogne svojoj momčadi u dramatičnoj pobjedi od 3-2 protiv Eritha.

Romeo je potpisao s Brentfordom nakon što je impresionirao Premovu ekipu tijekom dužeg treninga s njima. Desni bočni veznjak ostat će Beesima do kraja sezone i nada se da će zapeti za oko menadžeru Thomasu Franku.

'Bilo je zabavno u SAD-u'

Rekao je:

“Jako sam ponosan i vrlo sretan što sam ovdje. Došao sam ovdje na početku kako bih održao formu izvan sezone. Tada mi se ukazala prilika da dođem na posudbu i nikada nisam bio tako uzbuđen. Bila je to zabavna sezona u SAD-u i bilo je puno uspona i padova. Ali uzbuđen sam što dolazim ovamo i vidim što mogu učiniti. Svidjelo mi se kako su me pritisnuli na treningu".