Na više lokacija u Splitu osvanuli su danas grafiti protiv StipePletikose i Hrvatskog nogometnog saveza. Oni su očigledna reakcija na odluku disciplinskog suca HNS-a da Hajduk na rođendan 13. veljače igra pred praznim tribinama, javlja Dalmatinski portal i na svom web izdanju donose fotografije.

"Stipe Pletikosa, smeće lopovsko", stoji na jednom zidiću uz prekriženi znak HNS-a. Na drugom uvredljivom grafitu, stoji poruka:

"Ekipni igrač iz HNS ekipe, Pletikosa Stipe", uz prekriženo HNS.

Bio zaštitni znak Hajduka svog vremena

Stipe Pletikosa je legenda Hajduka i reprezentacije Hrvatske. Za Bijele je branio u periodu od 1996. do 2003. , pa od 2005. do 2006. Prema podacima dostupnim na internetu, kao golman ima 141 nastupa i pritom 4 gola u tom prvom periodu u dresu Bijelih, najdužem, a uz to još 21 nastup. Bio je kapetan Hajduka. No, ne čudi ovako nešto, ako se uzme u obzir da je on sad dio HNS-a, kojeg Torcida, niti ostala javnost u Splitu i ostatku Dalmacije, ne preferira, ne voli, sad pogotovo nakon kazne. Međutim, šteta je i to da se pljuje po čovjeku koji je puno toga dao Hajduku kao igrač, reprezentaciji kao prvi vratar, te što Pletikosi Hajduk još uvijek znači.

Poruke Torcide na Osijeku

Za napomenuti kako je Stipe Pletikosa na utakmici Hajduka i Osijeka bio u loži Zapada Poljuda u društvu s Vedranom Ćorlukom, svojim kolegom iz stožera Vatrenih, te Zlatkom Dalićem i Marijanom Kustićem, predsjednikom HNS-a. Za vrijeme susreta, Torcida je na Sjeveru podigla poruku protiv HNS-a, Kustića i društva.

"Vuk dlaku mijenja, a ćud nikad".

Oštra kazna HNS-a, s odlukom se ne mire navijači Bijelih

Kako bilo, isto tako, istina je da je kazna HNS-a oštra, možda i preoštra.

Podsjetimo, Hajduk je kažnjen jedinstvenom kaznom od 70.000 kuna i jednom utakmicom bez gledatelja zbog korištenja pirotehničkih sredstava (po čl. 67. DP HNS-a) i diskriminirajućeg ponašanja domaćih navijača (po čl. 88. DP HNS-a) tijekom utakmice Hajduk - Osijek, odlučila je Disciplinska komisija HNS-a.

No s tom odlukom ne mire se navijači Hajduka, koji je doživljavaju drakonskom, a ni klub, koji će se na nju žaliti.

Klakočer donio odluku

Splitski nogometni velikan je reagirao na odluku disciplinskog suca Alana Klakočera da se klub teško kazni s utakmicom igranja pred praznim tribinama i 70 tisuća kuna zbog ponašanja dijela navijača na derbi susretu s Osijekom prije deset dana u veličanstvenom ambijentu, pred punim tribinama Poljuda na kojima se našlo 32 000 navijača, ali i na obrazloženja, ruku na srce, neočekivane kazne.

Hajduk reagirao

U reakciji stoji:

"Pravo je očito zadovoljeno, pravda nije. Gospodo iz Saveza, mi ćemo se s pravom znati nositi, a hoćete li vi s pravdom? HNK Hajduk će u predviđenom roku podnijeti žalbu te ćemo tražiti hitno rješavanje postupka", odgovorili su s Poljuda.